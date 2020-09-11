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「砰」一聲一包包屍塊入溪？ 永和分屍案釣客現身作證

聯合報 / 記者王長鼎王宏舜／台北即時報導

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍，涉殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪的3名外籍男子和男子吳宣，分別被判6月至無期不等刑期。台灣高等法院法官曾德水今天上午到現場實地勘查，除4名被告都重回現場外，也傳張姓釣客作證。張說，當天有看到主嫌孫武生和班特走來走去，還聽到「砰」的物品落水聲，但不知有人遇害。

檢方起訴指出，顏柏萊因妻子（已歿）曾在四十歲孫武生（以色列、美國雙重國籍）的刺青店上班而結識，都有抽大麻習慣，成販毒合作夥伴，並與班特（美籍）、何傑生（美籍）、吳宣（本國籍）等人發展成組織。

顏前年5月持毒被逮僅受勒戒，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，遭孫武生懷疑是警方線民，前年8月遇害。顏死後兩天，友人在新店溪畔發現遺體。

班特表示，案發當天與孫武生前往河濱公園找顏柏萊，孫拿出線鋸勒住顏脖子，並用美工刀畫破顏氣管，事後跑到附近找何傑生拿衣服和汽油滅證，才知吳宣在對岸。何傑生和吳宣承認幫忙買刀、送東西和把風，並稱聽孫武生指示，事前不知要殺人分屍。

高院法官曾德水認為被告的說詞兜不攏，他自己曾5度到現場查看，開庭時還放Google 地圖要被告確認，今天更直接帶被告回現場，要他們說清楚。

何傑生說，當時他在中正橋永和端放煙火，希望引開他人注意，他雖然有幫忙買汽油，但沒有參與殺人；不過對於是否有焚燒死者衣物，他未說明。吳宣則說當天是在台北端監控、把風。

今天到現場作證的張姓釣客說，2018年8月21日當天曾見孫武生和班特在河濱走來走去，當還聽到「砰」的一聲，他到河邊看，看到「一包、一包」的東西被丟到新店溪裡面。勘驗現仍進行中。

台灣高等法院法官曾德水承審永和分屍案，今帶孫武生（藍色襯衫）等4名被告重回案發現場勘驗。記者王長鼎／攝影
台灣高等法院法官曾德水承審永和分屍案，今帶孫武生（藍色襯衫）等4名被告重回案發現場勘驗。記者王長鼎／攝影
台灣高等法院法官曾德水（左一）承審永和分屍案，今帶孫武生（藍色襯衫）等被告重回案發現場勘驗。記者王長鼎／攝影
台灣高等法院法官曾德水（左一）承審永和分屍案，今帶孫武生（藍色襯衫）等被告重回案發現場勘驗。記者王長鼎／攝影
涉永和分屍案的美籍男子班特（黃衣）。記者王長鼎／攝影
涉永和分屍案的美籍男子班特（黃衣）。記者王長鼎／攝影

殺人 販毒

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