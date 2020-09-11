中國漁船越界東沙海域捕撈 海巡扣46天強制驅離

海巡署7月底在東沙島海域查扣陸船違法越界捕撈，連同船長等18人及船隻押回，全案經查扣人船46天後，依法裁罰新台幣60萬元，昨天由高雄海巡押解驅離出境。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊7月24日報請高雄地檢署指揮，啟動東沙海域擴大威力掃蕩專案，並在當天晚間11時10分在東沙島東北9浬處查扣違法越界捕撈的中國漁船「琼海0109309號」，將李姓船長等18人及船隻押回高雄港偵辦。

高雄海巡隊今天發布新聞稿表示，案經高雄地檢署偵查終結後，以違反入出國及移民法、台灣地區及大陸地區人民關係條例處分緩起訴1年，並向公庫支付新台幣60萬元；再由艦隊分署沒入作業小舟1艘及漁具塑膠管籠433管。

海巡隊指出，全案經查扣留置46天後，昨天由高雄海巡隊10052艇押解船隻及18名人員強制驅離到限制水域外，並告誡不得再犯，否則將加重裁罰。

海巡隊說，為維護東沙及轄內海域海洋生態資源及漁民生計，將持續掌握周遭海域情勢及漁船作業，機動調整勤務，遇外國籍漁船越界作業，將採取登檢帶案等強勢執法作為，並移請主管機關從重裁罰，以維護漁權。