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桃園警方又違法進屋搜索 檢憂搜索令狀主義恐形同具文

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園警分局因妨害安寧案發現邱姓男子吸毒，但未經同意就進屋、也沒告知要搜索，逮捕後才要他補簽自願受搜索同意書；桃園地檢署審酌，當下無密錄器畫面，但員警搜索前未出示證件、沒告知邱有權拒絕，認定屬違法搜索已侵害人權，若不排除證據力恐讓刑訴法形同具文，予以邱不起訴。

桃園分局指出，邱男（35歲）今年4月26日中午12點多在博愛路住處吸食安非他命，隔天晚上9點多被警方查獲，當場扣得殘渣袋、吸食器，詢後依施用第二級毒品罪嫌將他送辦。

檢方訊時，邱男坦承施用毒品，但辯稱是警察違法搜索扣案，當時警方以妨害安寧為由敲他家門，自己半開對方就直接推門進入，並沒有同意讓警察入內。

檢方查，當日執勤的賴姓、張姓警員接獲轉報，到場查訪勸導所以沒開秘錄器，以至於無法勘驗確認當天搜索、扣押的過程，而賴、張則證稱，經派案系統轉報邱男房間音樂太大聲，當時邱把門全開，他們就在房間地板看到玻璃球吸食器。

警方說，邱因此態度軟化願意讓他們進去，是依據同意搜索的規定，直接進去確認是否為吸食器，當時都有穿著制服但沒出示證件，並未和邱說要搜索，也沒有告知他可以拒絕搜索，用M-POLICE系統查詢發現邱有毒品前科，房內又有吸食器，確信他有施用毒品。

警方表示，因此就邱為權利告知，並以現行犯逮捕上銬，接著就在他套房內搜索、翻動個人物品，並在電視下方找到殘渣袋扣案並帶回做筆錄；當時有問邱能否進去看，邱有時說好、有時說不好，所以是在派出所寫自願受搜索同意書並採尿檢驗。

檢方認為，警方雖依同意搜索程序，但執行時未出示證件、沒告知邱有權拒絕搜索，且邱是「事後」被拘捕在派出所時才簽立自願受搜索同意書，和現行自願搜索規定程序不符，且邱當下游移不定，難認有經邱「明示且自願性」的同意，認定搜索違法。

檢方指出，本件員警因民眾檢舉妨害安寧到場，盤查後得知邱有毒品前科，在無搜索票且未事先取得他真摯同意下就搜索，員警主觀上顯以盤查方式對特定人搜索，徒使刑事訴訟法「搜索令狀主義精神」形同具文，盤查當下也非緊急。

檢方審酌，邱男遭員警侵害自由、隱私等憲法保障的人格法益，邱吸毒犯罪情節非重，屬自戕行為，沒直接侵害他人，若不否定警方違法搜索行為，顯然是鼓勵員警以這種違法方式，一再對人民違法搜索，因此排除尿檢、扣案物及自白等證據力，予以邱不起訴處分。

檢方查，桃園分局員警搜索前未出示證件、沒告知有權拒絕，逮捕邱男後才在派出所要他簽自願受搜索同意書，認定搜索違法，排除證據力予以邱不起訴。記者曾健祐／攝影
檢方查，桃園分局員警搜索前未出示證件、沒告知有權拒絕，逮捕邱男後才在派出所要他簽自願受搜索同意書，認定搜索違法，排除證據力予以邱不起訴。記者曾健祐／攝影

毒品 警察 檢察官

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