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中壢街頭鬥毆打死人 2男遭聲押、主嫌16歲男送少年法庭
桃園市中壢區昨深夜傳出鬥毆命案，16歲曾姓少年疑似不滿張姓少女追討1500元，找來趙姓、黃姓及2名王姓同夥，張也請溫姓乾哥哥出面談判，雙方大打出手，曾持旗桿重擊溫頭部，再持摺疊刀猛刺後背害他送醫不治，桃園地檢署複訊後依殺人等罪嫌將趙、黃聲押，曾送少年法庭，2名王男交保。
警方初步調查，曾姓少年（16歲）和張姓少女疑有感情糾紛，先前還和她借了1500元沒還，張就請溫姓乾哥哥（35歲）出面替她要錢，曾也不甘示弱，找來趙姓（21歲）、黃姓（18歲），及2名王姓（19歲、23歲）男子，昨深夜10點多相約在大同路一帶談判。
未料過程爆發口角、雙方互嗆，曾甚至和同夥拿棍棒、路邊的旗座朝溫男頭部猛敲，曾並持隨身的摺疊刀刺進他左背，溫男寡不敵眾遭整群人圍毆痛打，後來曾等見他失去意識，這才驚覺下手過重立刻逃逸。
警方深夜11點多獲報有人打架，趕到現場時見溫倒臥在地，已經失去呼吸心跳，經救護車送醫搶救仍宣告不治，經調閱監視器、訪查後今陸續將曾等人帶回，下午依殺人等罪嫌將一共5人移送桃園地檢署偵辦。
檢方訊複訊後，認為因涉犯重罪有逃亡、串證之虞，依殺人罪嫌將趙姓、黃姓男子向法院聲押禁見，另2名黃姓男子各諭令3萬元、5萬元交保限制住居，至於曾姓少年則交由少年法庭。
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