父牽車突遭失控男敲破頭 5歲兒目睹血流滿面嚇傻

31歲王姓男子今晨8時許準備帶年約5歲的兒子上幼稚園，在台北市萬華區民和街上牽機車時，突然遭一名男子持鈍器攻擊，導致頭部受擦挫傷，對方犯案後旋即逃離現場；警方獲報到場後協助王男就醫，目前正積極偵辦當中。

目擊者說，當時王男將孩童留在一旁，走到停車處牽機車，一名短髮男子趁隙從後方攻擊王男頭部，王當場受傷流血，施暴男子犯案後隨即逃逸，整個過程都被站在一旁的王男兒子目睹。

王男表示，施暴者手臂上有刺青圖案，他近期並未與人結怨，不知為何遭受襲擊。

警方調查，犯嫌手持類似鑰匙的鈍器傷人，犯案後立刻由一輛汽車接應逃離現場，應是有計畫犯案，目前正積極調閱監視器畫面擴大偵辦中，詳細犯案動機仍有待釐清。

王男一早帶小孩上學被人當街攻擊，事件曝光後也在網路上引發討論，不少家長驚呼「太可怕了」、「原本想訓練女兒自己上學，看來還是算了」。