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「胡老妹」孕婦車手集團 推算已領贓款1500萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

橫行北台灣的孕婦車手集團，背後金主楊姓男子涉嫌從今年4月間，招募年僅19歲朱女等年輕車手領贓款，其中年19歲李女、22歲藍女身懷六甲，挺著大肚子當車手，更利用孕婦不羈押，反覆提領。士林地檢署日前偵結，全案依共同詐欺取財罪嫌，起訴15名車手。

自稱天道盟成員的32歲楊男，涉嫌在今年4月下旬加入「胡老妹」為首的詐騙集團，擔任金主，陸續招募朱女等人當車手，以三人為一組，分配1號領款、2號把風、3號收水等工作。

檢方清查，詐騙集團佯稱操作ATM解除分期、假冒網拍賣家交易有誤或重複訂單，指示被害人匯款至指定帳戶等方式，約在士林、北投等地ATM，提領贓款。

檢方查出，楊男涉嫌運毒遭收押後，集團交由朋友31歲章男擔任控盤首腦，除了提供工作機、開會確認工作內容，收水後取走贓款，再指示朱女發薪水給車手。

朱女來自澎湖，找來鄰居19歲李女加入集團，李利用懷孕挺大肚子期間，躲避警方查緝，不斷在北市提取贓款。李還推薦車手工作給閨蜜，22歲藍女懷著第二胎當車手，李、藍在集團成員遭收押後，又與戴男組成小組，持續提領贓款不斷犯案。

根據刑事訴訟法第114條，羈押的被告懷胎5月以上或生產後2月未滿，如經具保聲請停止羈押，不得駁回。孕婦車手遭逮後，稱缺錢才當車手，利用孕婦不羈押，交保後持續犯案。李以「包包換包包」在超商領取金融卡包裹，賺取每包裹1千元對價。

檢方指出，全案15名被告，除了章男，其餘人均坦承犯行，也供稱章男接手楊男位置，由章男指揮作案，並到飯店分配薪資，章幾乎每天要約成員到萬豪酒店、香水酒店等。

犯嫌供稱，當車手能取得贓款1%至3％不等金額，每人約獲利15萬至20萬元，推算集團約不法領取至少約1500萬元贓款。檢察官認定，15名被告涉犯詐欺、組織犯罪條例等罪，從重以共同詐欺取財罪嫌起訴。

詐騙集團領取贓款。圖／本報記者翻攝
詐騙集團領取贓款。圖／本報記者翻攝
警方查扣孕婦車手集團贓證物。圖／本報記者翻攝
警方查扣孕婦車手集團贓證物。圖／本報記者翻攝
楊姓男子涉嫌招收車手替詐騙集團領贓款，透過朱姓女子找懷孕的李姓、藍姓女子，利用「孕婦不羈押」法律規定反覆提領。圖／本報記者翻攝
楊姓男子涉嫌招收車手替詐騙集團領贓款，透過朱姓女子找懷孕的李姓、藍姓女子，利用「孕婦不羈押」法律規定反覆提領。圖／本報記者翻攝

車手 贓款 孕婦

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