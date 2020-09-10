中壢深夜街頭鬥毆 17歲少年為討1500元持摺疊刀殺人

桃園市中壢區大同路上一處服飾店門口昨天凌晨發生鬥毆致死事件，36歲溫姓男子疑似為了「乾妹妹」張姓女子遭欠1500元，與欠錢的17歲曾姓男子相約談判，雙方人馬10多人於談判過程中一言不和竟大打出手，其中溫男遭曾男以遭摺疊刀突襲背部重傷倒地，送醫後仍宣告不治。警曾姓男子等5名嫌犯今早已遭警方逮獲，詢後依傷害致死、聚眾鬥毆等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，張女為溫男的乾妹妹，上個月才與曾男分手，溫男因不滿曾妹妹感情遭玩弄，且交往期間曾向張女借1500元遲遲未還，遂與對方相約於中壢區大同路一家服飾店前談判。

中壢警分局表示，昨晚11點51分許接獲報案，稱大同路上有民眾鬥毆滋事，警方立即出動快打部隊馳赴現場，到場後已無打架情事，僅發現兩名傷者，其中35歲溫姓男子，送醫後急救仍宣告不治，另一名江姓傷者臉部受傷暫無生命危險。

經擴大調閱監視器追查及積極查訪相關當事人，於今早凌晨1點許循線緝獲循線緝獲犯嫌共5人到案說明，並查扣折疊刀1把、涉案旗座1個等贓證物。經了解，雙方人馬疑似為了友人張姓女子遭欠1500元債務，相約於中壢區大同路一家服飾店前談判，鬥毆過程中，曾男趁混亂時，持路邊旗杆底座敲擊溫男頭部，並以防身折疊刀刺殺其背部，致其重傷倒地。