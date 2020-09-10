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網傳蔡政府開會吃7000元便當 音樂老師被法辦假訊息
網路流傳蔡政府部長級會議吃7000元的便當，行政院長蘇貞昌表示是假訊息，刑事局查出廖姓男音樂老師涉嫌貼文，昨天通知到案，他稱僅轉傳訊息，但警方研判為原始來源，詢後依社會秩序維護法函送。
這則訊息透過臉書流傳，指「轉傳...這是小英政府 開部長級會議 中午吃的便當-山珍海味，剛才上網查詢一下，這是台北市仁愛路二段94號的山海樓手工台菜餐廳的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供4-6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃得花費1745，此超豪華餐廳為米其林一星，蔡政府花錢不守軟，以前連戰時代開會吃便當一個便當500，被罵得臭頭，不知民間疾苦，那蔡政府呢？」
刑事局偵七大隊第二隊分析網路資料，清查最早貼文者，發現廖姓男子（51歲）4日在一個討論政治的臉書社團張貼此訊息，貼文附上「便當開箱」影片，被網友大量轉傳，昨天通知他說明。
廖在台中市經營音樂教室，教學管樂器，他稱文章及影片都是轉傳，感覺便當很好吃，想分享給網友。警方追問轉傳來源，他無法提供，已請他撤下貼文及影片，詢後函送簡易庭裁定。
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