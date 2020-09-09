國安案件情重法輕 邢泰釗：嚇阻作用有限
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗今天表示，統計資料顯示國家安全法、國家機密保護法案件判決刑度偏低，檢調投入大量人力、物力偵辦，但嚇阻作用有限。
高檢署今天於法務部舉行媒體茶敘，由檢察長邢泰釗針對科技偵查、毒品、金融、國家安全等4項重點工作進行報告。
邢泰釗指出，經統計民國104年至109年8月間的國家安全法判決有罪確定案件，發現判處有期徒刑6個月以下的共104人，比例達59.1%；同期間，國家機密保護法判決有罪確定案件，則均為6月以下徒刑或拘役。
邢泰釗說，檢調投入大量人力、物力偵辦國安案件，定罪率高達99%，但判決刑度偏低，嚇阻作用有限。他舉例，洩漏漢光演習或飛彈機密，最後可能判刑不到6個月，顯然情重法輕。
邢泰釗表示，高檢署已成立偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件督導小組，由他擔任召集人，將落實國安案件督導工作，並定期舉辦國安案件專精研習會。
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