快訊

獨／玉女教主揭郭富城內幕 曝吳宗憲助斬「五度五關」

國安案件情重法輕 邢泰釗：嚇阻作用有限

中央社 / 台北9日電

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗今天表示，統計資料顯示國家安全法、國家機密保護法案件判決刑度偏低，檢調投入大量人力、物力偵辦，但嚇阻作用有限。

高檢署今天於法務部舉行媒體茶敘，由檢察長邢泰釗針對科技偵查、毒品、金融、國家安全等4項重點工作進行報告。

邢泰釗指出，經統計民國104年至109年8月間的國家安全法判決有罪確定案件，發現判處有期徒刑6個月以下的共104人，比例達59.1%；同期間，國家機密保護法判決有罪確定案件，則均為6月以下徒刑或拘役。

邢泰釗說，檢調投入大量人力、物力偵辦國安案件，定罪率高達99%，但判決刑度偏低，嚇阻作用有限。他舉例，洩漏漢光演習或飛彈機密，最後可能判刑不到6個月，顯然情重法輕。

邢泰釗表示，高檢署已成立偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件督導小組，由他擔任召集人，將落實國安案件督導工作，並定期舉辦國安案件專精研習會。

邢泰釗 國安 漢光演習

延伸閱讀

都市污水中檢出毒品足跡 高檢署擬建置分析方法

國家安全案定罪刑度低 台灣高檢署憂恐危及國安

桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署上訴理由曝光

桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署不服提起上訴

相關新聞

惡夫打死懷孕5月妻釀一屍兩命 施虐過程還開視訊給網友看

桃園李姓男子自認鍾姓妻子外遇，藉談判離婚朝她痛毆、性侵，不顧鍾當時懷孕5個月，還拿打氣筒打到頭破血流，過程中甚至用手機視...

都市污水中檢出毒品足跡 高檢署擬建置分析方法

台灣高等檢察署今天表示，將建置污水分析方法，意即於污水處理廠採樣廢水，檢驗毒物成分，以監測毒品情勢，掌握有無新興毒品流入...

桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署上訴理由曝光

男子梁崇銘前年因吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓。台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，...

富邦悍將林威廷比賽中聞父喪 悲痛提前退場

中華職棒富邦悍將球員林威廷的父親今早在施工時發生意外，送醫急救1小時後宣告不治，正在嘉義參加比賽的林威廷接獲噩耗，提前退...

富邦悍將林威廷父裝修遭牆壓死 疑牆面未支撐

中華職棒富邦悍將隊球員林威廷的父親，今上午在新北市汐止區某民宅裝潢施工，被倒塌牆壁壓傷，經送醫急救1個多小時不治。新北勞...

桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署不服提起上訴

男子梁崇銘前年因吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓。台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，...

裝潢施工出意外！ 中職富邦悍將林威廷父慘被牆壓死

64歲林姓男子上午在新北市汐止區某民宅裝潢施工，被倒塌牆壁壓傷，經送醫急救1個多小時不治。他是中華職棒富邦悍將隊球員林威...

賭博網「異地辦公」防疫 NBA、MLB球賽簽賭11億

陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，因應新冠肺炎疫情，員工分散兩處據點「異地辦公」，刑事局...

學甲爐渣輕罰？ 高思博：獲暴利應連續重罰

台南市學甲爐渣案再引起大家對爐渣問題的重視，雖然業者已展開清除作業，市府也加重罰款，但國民黨中常委高思博追查後，發現新舊...

先挺警察犯罪 再送基層懲戒？新北警局的切割刀

日前媒體報導，新北市警局「偽造公文抓車手衝績效」員警被判刑又被降級，這則新聞所指的案件背景即為「斬手專案騙票事件」（下稱「斬手騙票案」），被法院判刑且未上訴。

慣竊參加桌遊、唱歌、打球伺機行竊 犯案十餘起遭警逮

台北市刑大肅竊組接獲多起報案及分析近期治安狀況，發現自今年1月起，陸續有民眾皮包財物遭竊，共計多達10餘件。

不只「算命」從性誘拐到性勒索 台灣為何難杜絕網路兒少性剝削？

不只「算命」，各種光怪陸離的手法和惡意，肆無忌憚地潛伏在孩子的手機和電腦螢幕裡。那些陰影中的獵手想盡辦法抓住孩子們心理深處的需求引上鉤、靠近，再伸出狼爪，從性誘拐到性勒索⋯⋯，一步步毫不留情地撲向在網上赤身露體的孩子們。

熱門新聞

裝潢施工出意外！ 中職富邦悍將林威廷父慘被牆壓死

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

61萬片口罩冒充國家隊賣 40萬片恐流入市面

發言人很有事？ 民進黨發言人吳濬彥警署潑漆判拘30日

影／北市凱斯幼兒園涉虐童 創辦人道歉：老師踩紅線已開除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。