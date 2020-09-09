都市污水中檢出毒品足跡 高檢署擬建置分析方法

台灣高檢署檢察長邢泰釗。記者王聖藜/攝影 台灣高等檢察署今天表示，將建置污水分析方法，意即於污水處理廠採樣廢水，檢驗毒物成分，以監測毒品情勢，掌握有無新興毒品流入台灣，已發包進行可行性評估。

高檢署今天於法務部舉行媒體茶敘，由檢察長邢泰釗針對科技偵查、毒品、金融、國家安全等4項重點工作進行報告。

邢泰釗說，高檢署於民國106年成立科技偵查中心，分為科技偵查組、偵查資料組、電子監控組；科技偵查組設數位採證、偵查測謊、科技研發3個小組；偵查資料組設有全國毒品資料庫、全國反電信詐騙資料庫、GIS地理圖資分析系統、毒情分析資料小組、金流分析平台、網路犯罪偵查協調小組。

邢泰釗表示，澳洲、加拿大已採用多年的污水分析方法（WWA），透過排泄物檢測毒品成分與比例，可用來監測毒品情勢，日前已正式發包進行可行性的評估。

高檢署官員指出，擬規劃針對內湖、八里、迪化3處污水處理廠進行污水分析，方式為在進流處採集樣本進行毒物成分檢驗，再依人均排泄量、人口數，計算出各區域毒情狀況，甚至釐清有無最新流入台灣的新興毒品。

邢泰釗表示，目前國內毒品狀況有4喜2優，喜的是108年的物流（毒品查獲量）、人流（製販運毒新收人數）、金流查獲數量創新高，新生吸毒人口則下降；憂的是再犯率未顯著降低，新興毒品案件死亡率有增加趨勢。

邢泰釗說，高檢署設有查緝毒品暨戒癮督導中心，其中緝毒組已將新興毒品、境外走私列為優先解決的2大問題，並將落實重大毒品案件的溯源偵查、建置國內外重大毒品案件情資及協調處理機制、防堵新興毒品擴散列為近期緝毒重點工作。