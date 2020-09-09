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富邦悍將林威廷比賽中聞父喪 悲痛提前退場
中華職棒富邦悍將球員林威廷的父親今早在施工時發生意外，送醫急救1小時後宣告不治，正在嘉義參加比賽的林威廷接獲噩耗，提前退場趕回台北處理後事，詳細事發原因仍待釐清。
林父從事裝潢工作，今天上午在新北市汐止區一處民宅施工時，不幸被倒塌的牆壁壓傷，身上多數骨折、撕裂傷，送汐止國泰醫院急救1小時後宣告不治。院方表示，在沒有取得家屬同意前，無法告知病情。
林威廷今天隨二軍到嘉義比賽，得到訊息後提前退場。富邦悍將球團表示，今日中午球團接獲警方通知後，已於第一時間轉知林威廷，由於當時林威廷正在嘉義球場參加中職二軍比賽，故先請親友前往，並請假即刻趕回台北，球團將全力協助林威廷處理後事。
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