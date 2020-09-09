賭博網「異地辦公」防疫 NBA、MLB球賽簽賭11億

陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，因應新冠肺炎疫情，員工分散兩處據點「異地辦公」，刑事局分批查獲陳等26人，估算1年半來累積11億元賭資。

警方調查，陳姓男子（33歲）代理博金娛樂城，提供美國MLB、日本、中華職棒及美國職籃NBA、歐洲足球等賽事簽賭，另有台彩及北京賽車、釣魚等博弈遊戲；賭客以帳號、密碼登入網站，匯款或交付現金下注。

陳等人將賭博網站機房設在新北市三重區某商辦大樓，受新冠肺炎疫情影響，一度考慮居家上班，後來工程師離開機房，改在三重一棟公寓上班，以分散風險。

刑事局偵四大隊第三隊3月接獲檢舉，7、8月在新北、台北、台中、台南市執行，搜索機房及數個員工據點，逮捕、通知陳等26人，包含代理及下游組頭。陳自稱賭客，否認經營賭博網站。