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賭博網「異地辦公」防疫 NBA、MLB球賽簽賭11億

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，因應新冠肺炎疫情，員工分散兩處據點「異地辦公」，刑事局分批查獲陳等26人，估算1年半來累積11億元賭資。

警方調查，陳姓男子（33歲）代理博金娛樂城，提供美國MLB、日本、中華職棒及美國職籃NBA、歐洲足球等賽事簽賭，另有台彩及北京賽車、釣魚等博弈遊戲；賭客以帳號、密碼登入網站，匯款或交付現金下注。

陳等人將賭博網站機房設在新北市三重區某商辦大樓，受新冠肺炎疫情影響，一度考慮居家上班，後來工程師離開機房，改在三重一棟公寓上班，以分散風險。

刑事局偵四大隊第三隊3月接獲檢舉，7、8月在新北、台北、台中、台南市執行，搜索機房及數個員工據點，逮捕、通知陳等26人，包含代理及下游組頭。陳自稱賭客，否認經營賭博網站。

警方查扣32台電腦找到帳冊，發現從去年1月起累積11億元賭資，另從北市一名組頭住處查扣14萬元現金，詢後將陳等人依賭博罪嫌移送，檢方令3至5萬元交保。

陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，刑事局分批查獲陳等26人，估算1年半來累積11億元賭資。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，刑事局分批查獲陳等26人，估算1年半來累積11億元賭資。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，刑事局分批查獲陳等26人，估算1年半來累積11億元賭資。記者李奕昕／攝影
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陳姓男子涉嫌經營博金娛樂城賭博網站，提供國內外球賽、博弈遊戲簽賭，刑事局分批查獲陳等26人，估算1年半來累積11億元賭資。記者李奕昕／翻攝
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賭博 新冠肺炎 NBA MLB 簽賭

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