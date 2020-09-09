刑事局破獲大型賭博網站 逮組頭代理商共26人

刑事局今天宣布破獲大型賭博網站，查出陳姓男子擔任網站總代理，近期主打中華職棒賽事等為簽賭項目，循線逮26人，都為組頭或代理商，清查發現賭資達新台幣11億餘元。

刑事局召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成表示，今年初接獲檢舉，指稱有賭博網站供民眾下注，並以美國職業運動等賽事及電子遊戲為主，經查發現，賭博網成員分為總監、總代理、組頭，掌握擔任總代理的33歲陳姓男子等人涉嫌。

警方查出，陳姓男子等人以黃金娛樂城網站為號召，供賭客下注，為規避查緝，賭客以現金交易，組頭用轉帳方式把簽賭金額向上呈報，賭博網站去年初開始營業，主打美國職業運動賽事等項目。

警方發現，國外職業運動受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，導致賽事變少，陳男從今年初起，竟把中華職棒當網站主要簽賭項目，此外，也提供賭客簽賭台灣彩券。

刑事局掌握線索多月，見時機成熟，日前搜索台北市等處的賭博網站機房，逮捕陳姓男子等26人，並在住處查獲32台桌上型電腦及主機等物，經清查，賭博網站從去年初至今年8月間，賭資達11億餘元。

刑事局表示，陳男等人分別擔任賭博網站總代理、組頭等，他們遭逮後否認涉案。警訊後依賭博罪嫌把陳男等人移送各地檢察署偵辦，將擴大追緝背後金主。