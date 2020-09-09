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慣竊參加桌遊、唱歌、打球伺機行竊 犯案十餘起遭警逮
台北市刑大肅竊組接獲多起報案及分析近期治安狀況，發現自今年1月起，陸續有民眾皮包財物遭竊，共計多達10餘件。
警方依犯罪態樣、地點及手法加以分析，發現被害人都是在社群網站揪團參與桌遊、唱歌、打球等團康活動時遭竊，警方以大數據資料比對分析，鎖定竊盜累犯桃園市寸姓男子（40歲）涉嫌重大。
肅竊組日前持拘票順利將寸嫌逮捕到案，並起獲作案時所穿戴衣物，因犯行明確，有再犯之虞，經移送台北地檢署，裁定羈押獲准，防止反覆再犯。
警方調查，寸嫌鎖定各大社群網站APP揪團活動，含括桌遊、唱歌、羽球、排球、烘焙等，活動中趁團友不備，竊取包包或外套口袋財物，再轉賣贓物換取現金，犯案行徑囂張，初步統計涉案10餘起，並持續擴大清查。
寸姓男子過去就常因竊盜被逮，他外表像歌手楊宗緯，四處參加聯誼、桌遊、唱歌與烹飪教室活動，伺機行竊參加活動成員的信用卡，再趁機盜刷商品變現牟利。
寸嫌五年前曾被北市刑大在半年內逮捕過三次，甚至因為參加桌遊活動想下手行竊，卻遇到真命天女墜入愛河，他和女友早上登記結婚，下午警方就上門逮人，新婚妻子因此痛哭。
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