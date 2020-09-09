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影／打死人10萬交保後羈押禁見 家屬：真相讓死者瞑目

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣布袋鎮張姓男子上月24日晚間，在布袋普天宮內被沈男叫來的陳男重拳攻擊，倒地時頭撞牆送醫不治，檢方上月訊後依傷害致死罪令陳男10萬元交保，沈訊後請回，日前再次偵訊二人認為供詞不實，有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢方上月25日會同法醫相驗，判定張為顱內出血致死，檢當時訊問沈、陳2人時，2人供稱當天相約到廟喝酒，因酒後衝突才打傷張男，但檢察官上周五再次傳訊2人，2人說詞又不同，和現場證據也有落差，檢訊後認為沈、陳有勾串滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

「檢察官還原真相，死者才能瞑目！」家屬今天表示，張當天是到場幫忙，結果「公親變事主」，被沈所叫來的陳男重擊致死， 隔天調查相驗家屬得知陳10萬交保、沈男沒事都氣憤不已，因為實際調查內容和家屬問到的落差很大。

他說，當天就要求律師抗告丶請檢察官重啟調查，現在檢察官能夠釐清事實，將犯嫌抓起來聲押禁見，死者才能夠暝目。

48歲張男生前從事窗簾工作，在普天宮當志工，與49歲沈男是舊識，上月24日張為了調解沈和另一周男紛爭，受邀吃飯喝酒，晚餐後9時許回到廟內，雙方不知發生甚麼紛爭，沈叫37歲陳男到場，陳從後方重擊張後腦，導致張向前傾倒、重摔撞牆角重傷不治。

陳男當天從後方重擊張姓男子。記者卜敏正／翻攝
陳男當天從後方重擊張姓男子。記者卜敏正／翻攝

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