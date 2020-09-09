台3線大湖段幼公石虎陳屍 頭骨破裂疑路殺

台3線苗栗縣大湖鄉新開村139.5公里處中線，昨天晚上發現1隻石虎陳屍，縣府農業處自然生態保育科派員處理，研判是5、6個月大公石虎，頭骨破裂疑似路殺，附近沒有發現媽媽石虎蹤跡，屍體將送往特有生物研究保育中心特生中心。

縣府昨天晚上9點40分接獲通報，台3線139.5公里道路分向雙黃線南下內側車道旁，發現疑似石虎屍體，自然生態保育科派員察看，確認是瀕臨絕種野生動物石虎，研判穿越道路遭車輛撞及死亡，自然生態保育科指出，昨晚石虎路殺地點，台3線再往南卓蘭鎮路段，也曾有石虎路殺紀錄，呼籲用路人注意。