聽新聞
test
0:00 / 0:00
台3線大湖段幼公石虎陳屍 頭骨破裂疑路殺
台3線苗栗縣大湖鄉新開村139.5公里處中線，昨天晚上發現1隻石虎陳屍，縣府農業處自然生態保育科派員處理，研判是5、6個月大公石虎，頭骨破裂疑似路殺，附近沒有發現媽媽石虎蹤跡，屍體將送往特有生物研究保育中心特生中心。
縣府昨天晚上9點40分接獲通報，台3線139.5公里道路分向雙黃線南下內側車道旁，發現疑似石虎屍體，自然生態保育科派員察看，確認是瀕臨絕種野生動物石虎，研判穿越道路遭車輛撞及死亡，自然生態保育科指出，昨晚石虎路殺地點，台3線再往南卓蘭鎮路段，也曾有石虎路殺紀錄，呼籲用路人注意。
此外，路殺公石虎體型約5、6個月大，自然生態保育科表示，公石虎獨立較快，附近也沒有發現家族，應是獨立個體，送特生中心進一步處理研究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言