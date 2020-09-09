欠債遭友人圍毆！反嗆「沒錢」繼續被打 屏警將5人送辦

屏東市昨天傍晚發生一起鬥毆事件，一名鄭姓男子邀6名友人到大同路一間檳榔攤附近喝酒。過程中，因郭姓男子（56歲）及巴姓男子（47歲）欠鄭男約5萬多元的債務，討債時雙方發生口角，鄭竟率4名友人毆打郭、巴2人。一路從大同路打民族路，隨後警方循線逮人，並將鄭男等4人依刑法妨害秩序罪第149、150條等罪送辦。

據了解，屏東市昨天傍晚4時許，一名鄭男邀6名友人到大同路一間檳榔攤附近喝酒，其中，郭男以及巴男因欠鄭約5萬左右，當下鄭向兩人追討，豈料遭到拒絕，隨後鄭夥同4名友人毆打，郭、巴2人。

鄭停手後，郭竟向鄭回嗆「打人還要還錢，誰敢借？」，再度引發鄭不滿，於是又將兩人一路從大同路追打至民族路巷弄內，導致郭男手腳多處骨裂及頭部有撕裂傷，而巴男雖無明顯傷勢，但也遭對方亂棍伺候數十下。

犯案後，鄭與4名夥同見狀，將受傷的兩人用外套蓋住頭部，並攙扶上車準備將2人載往醫院就醫，豈料路邊民眾見狀，誤以為發生「擄人案」立刻通報警方。

警方獲報後，組19名快打警力趕抵現場，經民眾指認，警方得知鄭男車牌，隨後警方以車追人，到鄭的住家逮捕鄭男，隨後也逮捕動手打人的4名共犯。