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高市毒防局連會2檢察長 盼與檢方更緊密合作

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府毒防局長林瑩蓉上任，積極配合行政院「反毒2.0」政策，連拜會高雄、橋頭地檢署，盼獲2位檢察長更緊密合作，讓藥癮個案在多元處遇及司法強制力雙管齊下，能真正復歸社會遠離毒品。

毒防局表示，林瑩蓉拜會橋頭地檢署檢察長洪信旭、高雄地檢署檢察長莊榮松，提及行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」，致力「再犯防止推進計畫」，高雄、橋頭地檢署推動的「高雄市本土化多元處遇計畫」，在司法端先透過醫療專業分流，提早介入了解個案，正是超前部署，能與行政、醫療端無縫接軌。

毒防局盼與檢方合作，從司法端接手，到行政端的輔導處遇，能建立即時密切互聯機制，透過檢方強制力支持行政端的落實輔導，達到防止藥癮者再犯的目標。

莊榮松表示，雄檢2018年率先全國開辦本土化多元處遇計畫，近期將舉辦全國成果發表會，邀請毒防局共同參與，推動毒品防制新思維，並期許毒防局能統合市府各單位資源，讓司法與行政串接更緊密，達成行政院的政策目標。

洪信旭則關注三、四級毒品個案講習及緩起訴藥癮個案輔導成效，建議加強校園毒品情資通報，更有助個案復歸社會，也期許毒防局整合市府各局處的毒品防制工作，提升行政聯繫效率。

橋頭地檢署洪信旭檢察長（右）建議毒防局長林瑩蓉，統籌行政資源。圖／高雄市毒防局提供
橋頭地檢署洪信旭檢察長（右）建議毒防局長林瑩蓉，統籌行政資源。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局長林瑩蓉（左二）、副局長吳家安（左）拜會高雄地檢署檢察長莊榮松（中）。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局長林瑩蓉（左二）、副局長吳家安（左）拜會高雄地檢署檢察長莊榮松（中）。圖／高雄市毒防局提供

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