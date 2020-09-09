高市毒防局連會2檢察長 盼與檢方更緊密合作

高雄市政府毒防局長林瑩蓉上任，積極配合行政院「反毒2.0」政策，連拜會高雄、橋頭地檢署，盼獲2位檢察長更緊密合作，讓藥癮個案在多元處遇及司法強制力雙管齊下，能真正復歸社會遠離毒品。

毒防局表示，林瑩蓉拜會橋頭地檢署檢察長洪信旭、高雄地檢署檢察長莊榮松，提及行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」，致力「再犯防止推進計畫」，高雄、橋頭地檢署推動的「高雄市本土化多元處遇計畫」，在司法端先透過醫療專業分流，提早介入了解個案，正是超前部署，能與行政、醫療端無縫接軌。

毒防局盼與檢方合作，從司法端接手，到行政端的輔導處遇，能建立即時密切互聯機制，透過檢方強制力支持行政端的落實輔導，達到防止藥癮者再犯的目標。

莊榮松表示，雄檢2018年率先全國開辦本土化多元處遇計畫，近期將舉辦全國成果發表會，邀請毒防局共同參與，推動毒品防制新思維，並期許毒防局能統合市府各單位資源，讓司法與行政串接更緊密，達成行政院的政策目標。