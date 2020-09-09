製毒秘笈藏手機成鐵證 台南警方查獲安毒半成品8公斤

台南市警一分局今年初接獲有一製毒工廠情資，經查江姓男子藏匿在嘉義縣市一帶，分赴其住處及友人住處搜索，查獲製毒工具、原料及安非他命成品及半成品8公斤等物，粗估市價約2000萬，警方調查高職畢業的江利用網路資訊模擬製毒，手機、毒品、工具等分別交給不同人保管、藏放在不同地點，自以為天衣無縫，仍被專案小組一一追出。

檢警調查，江利用網路資訊模擬製毒方法，今年3月至5月間在嘉義縣民雄鄉一處出租公寓，以麻黃草提煉麻黃素，再以紅磷法製造第二級毒品安非他命。他為求精進製毒品質，製毒過程中針對半成品拍攝多張照片，存放在自己手機中，做為改進參考用。

然而，他因另案遭通緝擔心日後被逮，這批製毒工具、成品也被警察查緝，因此，將紀錄製毒歷程手機交予江姓女子保管。5月中他被警察查獲後入獄服刑前，交代江女將所有製毒工具、原料、成品、半成品全部自嘉義縣民雄鄉租屋住處搬離，運送前往竹崎鄉杜姓友人租屋處寄藏。

台南市警一分局兩度搜索，7月份前往嘉義市西區搜索，當場查扣江女持有液態安非他命5罐毛重共計1085公克及記錄製毒歷程手機，8月份再前往嘉義縣竹崎鄉搜索杜住處，查扣製造安非他命原料麻黃草、紅磷、錪、氯化納、硫酸、甲醇、甲苯等物，及製造工具冷凝管、加熱包、燒杯、鋼鍋等，和製成安非他命半成品、成品重7224.5公克，和製毒手冊一批。