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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

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幸未槍戰！毒犯擁5把制式長短槍 中警趁歹徒犯案前抓人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局偵查隊偵辦毒品案時，查出彰化縣張姓、龍姓男子二人擁槍自重，涉嫌毒品交易，經調查，歹徒為躲避查緝，平時不將槍械放置在固定地點，多擺放在租賃車或其他自有車輛內，等到要犯案前才取車，警方蒐證2個多月後，在6月初派出特警埋伏，趁張、龍二人尚未取槍前，圍捕抓人，過程幸未爆發槍戰，順利查獲9把長、短槍，其中5把是制式手槍，全案依槍砲等罪送辦，張收押、龍交保，但龍交保後又犯案被查獲，已遭羈押。

台中市警局第四警分局偵查隊偵辦毒品案時，接獲線索，有毒品前科的張姓（48歲）、龍姓男子（36歲）涉毒品交易，擁用大量軍火，警方報請彰化地檢署新股檢察官指揮後，展開2個多月的蒐證，發現張、龍二人多藏身在彰化縣員林市一處民宅內。

檢警調查，張、龍二人以暴力討債、毒品交易謀生，平時躲在員林市的民宅內吸食毒品，每次要暴力討債前，都會把該民宅做為「行動前勤前教育」的場所，並由龍負責各項「武器裝備」軍火的保養、補給，提供集團成員使用。

檢警在蒐證過程也發現，張、龍二人擁有的軍火不少，因此不敢大意，確認張、龍二人都不會將軍火擺放在民宅內，躲避查緝，而是將槍械放在租賃車或自有車輛內，等要犯案前才取車使用。

檢警經過一段時間掌握，6月9日趁張等人要取車前，派出特警圍捕，順利在民宅內逮捕張、龍二人，查獲9把長、短槍、海洛因一包、大麻一包、子彈百顆等贓證物，出勤的刑警看到大量軍火時也直呼，「幸好趁他們手中沒槍時抓人」。

台中市第四警分局偵查隊表示，此次查獲的9把長、短槍中，制式手槍有兩把，包括一把克羅埃西亞製春田HS2000型手槍，及一把美製CNC INCPF-9型手槍，另外制式長槍有3把，步槍及散彈槍子彈破百顆、手槍改衝鋒槍套件2組。

警方表示，現場除了大量槍彈外，還搜出手銬、腳鐐、電擊槍、辣椒槍等，懷疑張、龍另涉不法，全案詢後以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例將張、龍2人移送彰化地檢署偵辦，張遭聲押獲准、龍以5萬交保，但龍交保後，又與游姓男子在7月間共謀毒品交易黑吃黑案，8月20日遭刑事局中打查獲後，聲押獲准。

台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局偵查隊在6月9日出動特警，在彰化縣員林市查獲張姓、龍姓男子持有9把長、短槍。記者陳宏睿／翻攝

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