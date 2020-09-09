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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

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影／警匪追逐！通緝犯竄逃 警開槍打中輪胎男自撞遭逮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

許姓男子因公共危險罪遭通緝，昨晚開車經過台南永康區，違規跨越雙黃線，許車內有毒品，心虛拒絕警方攔查反加速逃逸，警追逐6公里，過程開槍一發打中許車子輪胎，許最後失控自撞電桿狼狽落網，罪加一等。

永康警分局說，大橋派出所所長劉展志昨晚帶班執行巡邏勤務，晚間9點10分許，在永康區振興路與成功路口，發現有輛轎車行車不穩，且違規跨越雙黃線。

經查詢，為40歲許姓車主，2個月前因公共危險罪遭南檢通緝中。劉等人示意攔停，許嫌心虛未停車反加速逃逸。

劉展志等人跳上警車緊追，並通報線上巡邏警力攔查並尾隨，永康派出所林姓員警在永康區永二街與二王路口，鎖定許嫌車輛，許拒絕攔查作勢衝撞員警。

為免遭許姓嫌犯衝撞並危及一般民眾，林警緊急朝該車輛輪胎射擊一發，許姓嫌犯仍不配合攔阻，往仁德方向逃逸，後經警網尾隨追捕。

許嫌最後在仁德區土庫一街時失控，自撞路旁電線桿後無法繼續行駛，員警上前將該駕駛拉出將許嫌逮捕，並於車內起出安非他命殘渣袋及吸食器，許撞車後右腳輕微受傷，送奇美醫院救治，無生命危險。訊後移送台南地檢署偵辦。

永康警分局長呂世明說，緝捕過程中，員警大膽使用槍械，迅速逮捕犯嫌，壓制犯罪氣焰，警將進一步表揚。

許嫌落網遭警逮捕。記者謝進盛／翻攝
許嫌落網遭警逮捕。記者謝進盛／翻攝
許嫌逃逸自撞路旁電線桿。記者謝進盛／翻攝
許嫌逃逸自撞路旁電線桿。記者謝進盛／翻攝
警調派拖吊車吊起許嫌車輛。記者謝進盛／翻攝
警調派拖吊車吊起許嫌車輛。記者謝進盛／翻攝

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