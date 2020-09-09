聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／警匪追逐！通緝犯竄逃 警開槍打中輪胎男自撞遭逮
許姓男子因公共危險罪遭通緝，昨晚開車經過台南永康區，違規跨越雙黃線，許車內有毒品，心虛拒絕警方攔查反加速逃逸，警追逐6公里，過程開槍一發打中許車子輪胎，許最後失控自撞電桿狼狽落網，罪加一等。
永康警分局說，大橋派出所所長劉展志昨晚帶班執行巡邏勤務，晚間9點10分許，在永康區振興路與成功路口，發現有輛轎車行車不穩，且違規跨越雙黃線。
經查詢，為40歲許姓車主，2個月前因公共危險罪遭南檢通緝中。劉等人示意攔停，許嫌心虛未停車反加速逃逸。
劉展志等人跳上警車緊追，並通報線上巡邏警力攔查並尾隨，永康派出所林姓員警在永康區永二街與二王路口，鎖定許嫌車輛，許拒絕攔查作勢衝撞員警。
為免遭許姓嫌犯衝撞並危及一般民眾，林警緊急朝該車輛輪胎射擊一發，許姓嫌犯仍不配合攔阻，往仁德方向逃逸，後經警網尾隨追捕。
許嫌最後在仁德區土庫一街時失控，自撞路旁電線桿後無法繼續行駛，員警上前將該駕駛拉出將許嫌逮捕，並於車內起出安非他命殘渣袋及吸食器，許撞車後右腳輕微受傷，送奇美醫院救治，無生命危險。訊後移送台南地檢署偵辦。
永康警分局長呂世明說，緝捕過程中，員警大膽使用槍械，迅速逮捕犯嫌，壓制犯罪氣焰，警將進一步表揚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言