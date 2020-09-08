農曆7月家門口驚見牌位 誰家先人請領回
苗栗苑裡西平里民眾今天在家門口發現遭人放置2座陌生先人牌位，報警處理，警方接獲這項特殊「拾得物」也傷透腦筋，傍晚由苑裡鎮公所暫時安置在納骨塔，呼籲家屬認領請回。
家住苑裡鎮西平里的林姓民眾，上午10時許在住家門口發現1只手提袋，打開一看裡頭木製玻璃櫃中竟是一組先人牌位，上頭分別刻印孝思堂「張姓歷代」及「林姓歷代」祖考妣之神位。
由於牌位並非自家所有，林姓民眾第一時間以為是他人暫時放置，但直到傍晚5時許都無人前往取回，只得報警先將陌生牌位請回苑裡分駐所放置。
時值農曆7月，竟有先人牌位流落街頭，對於這件特殊「拾得物」該如何處理，員警傷腦筋，為讓張姓、林姓先人能有先行休息處所，通霄警分局協調禮儀公司及苑裡鎮公所協助，暫時將牌位移請安置到鎮立納骨塔，並將公告籲請家屬後代儘早出面認領請回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言