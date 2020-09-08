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農曆7月家門口驚見牌位 誰家先人請領回

中央社 / 苗栗縣8日電

苗栗苑裡西平里民眾今天在家門口發現遭人放置2座陌生先人牌位，報警處理，警方接獲這項特殊「拾得物」也傷透腦筋，傍晚由苑裡鎮公所暫時安置在納骨塔，呼籲家屬認領請回。

家住苑裡鎮西平里的林姓民眾，上午10時許在住家門口發現1只手提袋，打開一看裡頭木製玻璃櫃中竟是一組先人牌位，上頭分別刻印孝思堂「張姓歷代」及「林姓歷代」祖考妣之神位。

由於牌位並非自家所有，林姓民眾第一時間以為是他人暫時放置，但直到傍晚5時許都無人前往取回，只得報警先將陌生牌位請回苑裡分駐所放置。

時值農曆7月，竟有先人牌位流落街頭，對於這件特殊「拾得物」該如何處理，員警傷腦筋，為讓張姓、林姓先人能有先行休息處所，通霄警分局協調禮儀公司及苑裡鎮公所協助，暫時將牌位移請安置到鎮立納骨塔，並將公告籲請家屬後代儘早出面認領請回。

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