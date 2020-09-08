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小黃運將乘客遭撞雙亡 放寬癲癇患者考駕照受關注

中央社 / 高雄8日電

高雄市昨夜一起小客車撞計程車事故，造成小黃運將及乘客雙亡，而肇事者有治療癲癇紀錄，交通部7日起才有條件開放癲癇患者駕照，此事故引發監理單位重視。

高雄市昨晚中山四路和大業北路的交叉路口發生小客車追撞停紅燈計程車意外事故，計程車駕駛及乘客經送醫宣告不治。

深夜的這起交通事故，小客車肇事者還在醫院治療，院方指出，小客車駕駛之前有治療癲癇紀錄；而受害家屬對於這起重大事故奪走保警退休運將的寶貴姓命無法接受，今天在殯儀館面對驟逝的親人傷心欲絕。

家屬表示，計程車姚姓（約60歲）司機是保二退休員警，103年退休，後來開計程車，家人談到姚男深夜駕車卻遭追撞喪命，無法接受天人永隔。

小客車駕駛受傷送醫，阮綜合醫院表示傷者之前有治療癲癇紀錄；外界懷疑肇事可能和癲癇有關，不過尚未獲得進一步的釐清。

小港分局也指出，肇事沈姓駕駛雖有癲癇病史，但現場並無如癲癇發作後口吐白沫的跡象，因此應非是因癲癇發作釀禍。小港分局交通組長宋敏旭指出，從相關監視畫面看到小客車駕駛是疑似超速、闖紅燈

巧合的是過去罹患癲癇患者不能考駕照，不過考量現行醫學發達，輕症或可控制型癲癇症患者，可依靠藥物達到不發作的成果。交通部7日起放寬癲癇患者考駕照規定；同意達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書，可以有條件考領機車及普通小型車駕駛執照。

有關癲癇患者放寬考照一事，高雄區監理所副所長翁焜根告訴中央社記者，昨天首日開放癲癇症狀者民眾可以考駕照，兩天來並無受理相關體檢表有註記者考照；不過有關昨天深夜這起疑似癲癇患者肇事的車禍，是否在持有駕照後才患癲癇症，他們無從了解，如果未來有類似情形會發文要求患者繳回駕照。

另外，監理所也說會於癲癇患者受理申請考照時，把關留意考照者的體檢註記。

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癲癇 患者 駕照

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