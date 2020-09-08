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隨身攜帶越軍子彈金門遭逮 19歲移工心驚驚
1名張姓越南籍移工日昨參加公司員工旅遊來金門遊玩，沒想到昨（7）日要返台時，他的隨身行李經過機場的X光通關設備，竟被查出有一顆步槍子彈，張男表示，這顆子彈是在越南當兵的摯友所贈，他已隨身攜帶多時，不知道這樣是違法的；檢方訊後已請回，張男今天也已搭機回台。
據了解，去年8月合法入境受雇的張姓移工，在食品工廠工作，此次是跟隨老闆與同事來金門參加3天2夜的員工旅遊，昨天下午3時許要搭機返台前，才被眼尖的航警發現，張男的隨身包包竟有一顆子彈，隨後趕緊把人攔住，由於張男只會說越南話，航警將人移交給縣刑大協助製作筆錄。
年紀不到20歲的張男遇到這件事，相當緊張，他在偵訊時表示，子彈是是在越南當兵的好友所送的，他在要來台灣工作前，到軍中探望好友，好友將子彈送給他，他很珍惜雙方的情誼，所以一直放在包包裡，跟著他從越南到台灣，已經1年多了。
由於張男攜帶子彈已多時，當中經歷越南跨國入境台灣，又從台灣跨海來到金門，多處安檢都未被發現，是否通關安檢出現漏洞，值得關注，但據航警透露，X光機查驗行李，像子彈等比較小的物品，很容易因為東西疊在一起，產生角度問題，其實不太容易看出來；且近期旅客大量湧入離島，行李又多，安檢人員在察看X光機，簡直快看到眼睛「脫窗」。
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