新北警違法逼採尿侵害人權 法院認無證據力判無罪

桃園莊姓女子因通緝被新北新莊警分局逮捕要求驗尿，測出陽性反應再多被一條吸毒罪嫌送辦、起訴，莊控訴被警方強迫採尿「不得已才尿給他」；法院發現，莊被抓時無證據顯示有吸毒，員警卻告知一律要採，拒絕就送醫強採，痛批警方用恫嚇逼莊採尿，認定尿液無證據力判無罪，可上訴。

警方調查，莊女去年3月26日在新北被查獲，經採尿送驗呈現嗎啡、安非他命陽性反應，桃園地檢依施用第一級毒品罪嫌起訴她。

審理時，莊坦承有在桃園住家吸毒，但當時因通緝被抓到，警察就說要採尿，原因是通緝，不採不行，她當時有表示不願意，但警方說「因為她是毒品通緝，一定要採」，拒絕就會帶去醫院導尿，自己感覺是被強迫、違反意願，主張警方違法採證。

莊還說，因身背另一條毒品通緝，她也清楚尿一採就會多加一條，所以起初都沒坦承施用毒品，是警察所逼「不得已才尿給他」，想到之後也逃不掉乾脆就認了，認為採尿同意書、尿液及檢驗報告都不能當證據。

法院傳喚其中1名洪姓警員，詢問有關逮捕通緝犯採尿程序，洪表示通常毒品通緝犯、有事實足認有吸毒都會採，若嫌疑人拒絕則聲請強採，另依洪員說法，毒品通緝犯被逮後必定得採尿，不論何種罪名、哪個階段通緝，及有無用毒嫌疑等，一律需尿液採檢，拒絕就會送醫院強採。

但法院發現，莊女被逮前無用毒嫌疑，缺乏自白也未扣得和毒品有關證物，單純因她是毒品通緝、毒品前科就需接受採尿，可見莊女是受迫於警察威勢，就算簽立採證同意書也不是出於真摯同意。

法院認為，在毫無任何偵查端緒湧現，欠缺客觀實據認定莊女有嫌疑下，洪員並無強制採尿的依據，也沒報請檢察官準用強制採尿，加上莊女毒品前科早在8年前執行完畢，非毒品管制人口。