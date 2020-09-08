高雄重大車禍2命危 肇事人驗無酒駕

高雄沈姓男子在小港區開著轎車，連續擦撞2機車後，再撞上一輛計程車，導致計程車後方近乎全毀，車上的駕駛姚姓男子、乘客謝姓男子受困車中，經警消搶救出後都送往小港醫院急救中；沈男身上多處擦傷，送醫後無驗出酒精、毒品反應，肇事原因還在釐清中。

據了解，開著黑色轎車的沈男（43歲）在沿海一路北向行駛，他先在沿海一路擦撞上騎機車的廖姓男子（41歲），不料他撞人後又逃逸，沿著沿海一路直走到中山、民益路口，又闖紅燈撞上騎機車的陳姓女子。

沒想到沈男仍不停止，在中山四路、大業北路口，直接高速從計程車後方撞上，導致計程車車尾嚴重變形，車上的駕駛姚男（58歲）、乘客謝男（47歲）受困車中，2人都已無呼吸心跳。

警消獲報趕往現場，先將僅有左膝蓋10公分撕裂傷、右胸瘀傷的沈男救出送往阮綜合醫院。隨後消防救護員以破壞器材先行將姚男拉出，送往小港醫院急救，因計程王車體尾部嚴重變形，耗時1小時才將謝男救出。