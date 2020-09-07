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男闖國道逛大街 不聽勸還拉扯員警受傷

中央社 / 苗栗縣7日電

27歲李姓男子今天徒步闖入國道1號南下近頭份路段，員警前往勸離時非但不聽，更橫越車道跑到中央分隔島，接著又在路肩與警方拉扯，導致一名女警手腳擦傷，遭強制帶回送辦。

男子上午8時許出現在國道1號南下106.8公里接近頭份路段，國道公路警察局第二大隊勤務指揮中心接獲通報後，派2名員警前往處理，男子見員警前來，竟直接從外側路肩穿越數個車道，往中央分隔島走去，直接跨坐在水泥護欄上。

員警跟隨並好言勸說，但男子完全不予理會，與員警「你追我跑」恣意穿梭在國道上，簡直把國道當大街逛，當他邁開步伐穿越車道時，正逢車流空檔，否則後果不堪想像。

根據國道路況交通即時影像，員警為顧及安全，上前一把拉住男子，男子奮力想要掙脫，過程中絆倒其中一名女警，3人宛如在路肩車道旁上演摔角大戰，一旁不斷有大型車輛呼嘯疾駛而過，令人捏把冷汗，最後男子被壓制在路肩，由趕赴現場支援的警力帶上警車載離現場，結束歷時近半小時的鬧劇。

警方查出，男子為桃園人，有多項毒品前科，被就近帶往造橋分隊製作筆錄時，精神情緒不穩，時而恍惚、時而暴躁易怒，對於事發過程不願多說，警詢後將依妨害公務、公共危險等罪嫌移送偵辦，而受傷女警手腳擦傷暫無大礙。

國道 車道 警察

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