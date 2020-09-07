男子砸車擋風玻璃槍枝走火 中市警4分鐘逮到人
台中市西屯區今天凌晨發生有人砸車前擋風玻璃且槍響案，警方據報後展開追查，案發後4分鐘即逮捕涉案男子，警方說，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。
台中市警察局第六分局指出，凌晨1時21分獲報，在西屯區西安街有車子前擋風玻璃被砸，還傳出一聲槍響，根據目擊民眾指稱，是一名身穿藍衣的男子所為。
警方獲報後隨即展開追查，通報線上所有警力於周邊展開地毯式搜索，六分局表示，適巧去年才畢業的陳姓女警於1時25分許，在西屯區西安街巷弄內，眼尖發現鍾姓男子（66年次）穿著與報案人所述相吻合，隨即會同員警趨前盤查。
警方指出，鍾男見員警上前，隨即將隨身側背包丟棄於路旁，員警大聲喝令蹲下，並詢問丟棄何物，鍾男才坦承側背包內有槍彈，經同意檢視背包，當場起獲改造操作槍1枝、子彈7顆及彈殼1個，立即將其逮捕上銬。
警方初步調查表示，鍾男與一名男子先前發生糾紛，於相約見面時，持操作槍砸對方車子前擋風玻璃導致槍枝走火，對方立即開車逃離現場，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。
警方呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例修正案於今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」全面納管，並提高罰鍰，呼籲原持有操作槍者須在12月11日前向其戶籍地的警察局或警分局報備持有或自願繳銷，以免受罰。
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