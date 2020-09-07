快訊

自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毒犯嫌「貨不純」約談判走火 靚女警眼尖逮人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鍾姓男子是毒品人口，疑毒品交易嫌「貨不純」引發糾紛，在今天凌晨1時許，約出身分不明的男子談判，未料談判破裂，對方欲開車離開現場，鍾持改造手槍朝著對方轎車的擋風玻璃猛砸，過程槍支走火，民眾聽到後趕快報警，鍾聯絡計程車欲逃離現場，未料不到4分鐘，警方就到場抓人，查獲一把改造手槍、子彈、彈殼等贓證物，全案依槍砲罪送辦。

台中市第六警分局西屯所在今天凌晨1時許獲報，西屯區西安街有輛車前擋風玻璃被砸，還傳出1聲槍響，目擊民眾發現向警方報案，指稱為1名身穿藍衣之男子所為；警方接獲情資後，立即發布圍捕，通報線上所有警力於周邊展開地毯式搜索。

去年甫畢業的女警陳思嘉眼尖，在今天凌晨1時25分，在西屯區西安街巷弄內，眼尖發現涉案鍾姓男子（43歲）穿著與報案人所述相吻合，會同警員陳映龍趨前盤查。

鍾嫌見狀隨即將隨身側背包丟棄於路旁，兩警大聲喝令蹲下，並詢問丟棄何物，鍾坦承側背包內有槍彈，經同意檢視背包，當場起獲一把改造手槍JP915、子彈7顆及彈殼1個。

據查，鍾疑因交易糾紛，嫌「貨不純」，與另名男子相約談判，但談判破裂後，鍾持改造手槍砸對方前擋風玻璃，導致槍支走火，對方立即開車逃離現場，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例修正案，在今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」將全面納管，並提高罰鍰，呼籲原持有操作槍者須在12月11日前向其戶籍地的警察局或警分局報備持有或自願繳銷，以免受罰。（影片受訪者為台中市第六警分局西屯所長金桂明）

台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，女警陳思嘉眼尖，循線查獲。圖／第六警分局提供
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，女警陳思嘉眼尖，循線查獲。圖／第六警分局提供
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市鍾姓男子今天凌晨在西屯區西安街附近約人談判，過程中改造手槍走火傳槍響，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝

台中市 擋風玻璃 毒品

延伸閱讀

獨／逢甲大學外今晨傳槍聲 毒犯談判擦槍走火

外送員被開單向女警下跪 路過男大氣掏1000元解圍

體驗「詐騙防衛隊」桌遊 女警與銀髮族同樂

影／超萌小女警開學日小護童 教小學生自我防護術

相關新聞

影／毒犯嫌「貨不純」約談判走火 靚女警眼尖逮人

台中市鍾姓男子是毒品人口，疑毒品交易嫌「貨不純」引發糾紛，在今天凌晨1時許，約出身分不明的男子談判，未料談判破裂，對方欲...

獨／逢甲大學外今晨傳槍聲 毒犯談判擦槍走火

台中市今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近，又傳出槍響，附近有市民聽報後趕快報警，據查，警方循線查獲一人...

金錢豹酒客遭虐死解剖 五煞今全收押

南投縣昨傳凶殺案，據傳疑為詐騙集團為錢起內鬨，主嫌將人押往水里山區裸虐致1死1重傷，南投地檢署今會同法醫相驗解剖死者遺體，確認其生前遭痛毆...

獨／南投民宅凌虐一死一傷 一嫌今年4月才做機房被抓

台中市黃姓男子疑涉投資詐欺機房遭黑吃黑，5日涉嫌夥同4名共犯，在南投縣水里鄉民宅虐死廖姓男子，並把另名廖男友人打成重傷。...

南投凶殺案疑詐團投資黑吃黑引殺機 5煞全聲押

台中市黃姓男子與廖姓男子疑有金錢糾紛，意外得知廖欠債還上酒店，心生不滿因此夥同4名友人將廖及其同姓友人，帶往南投縣水里一...

欠錢還到酒店玩 債主押走虐死

廿九歲廖姓男子與黃姓男子有五十萬元債務糾紛，黃得知廖欠債不還還至酒店消費，三天前夥同四名友人到酒店外堵人，將廖及其同姓友...

獨／疑投資詐騙機房被坑 糾眾毆死人還辯稱曾CPR搶救

台中市黃姓男子涉嫌糾眾押走廖姓男子後凌虐毆打致死，黃與4名共犯自首後，今天深夜遭檢方聲押。檢警調查，黃姓男子疑出資讓廖姓...

台南男子頭部中彈身亡 生前po文「原諒我的自私」

台南市仁德區1家汽車旅館今天中午驚傳投宿侯姓房客頭部中彈身亡的命案，據了解，他死前疑似在Instagram（IG）發布即...

南警智取「漢草好」槍擊犯 不花一槍一彈

槍擊犯台南市白河區魏姓男子，長期健身練就一身好身材，犯案後兔脫經警方鎖定，現任台南新營警分局偵查隊長葉景星，謀定而後動，...

為債務施暴致一死一傷案 生還的廖男亦成重傷

南投縣廖姓男子4日和同姓友人到南投，與其有債務糾紛的黃男等人談判債務，除他被打死，他的廖姓友人也因此受重傷...

受虐童為何多是4歲？ 兒少安全網「空窗期」誰來守護

南投4歲女童疑遭生母的陳姓同居人吸毒後凌虐致死；彰化4歲男童遭繼父虐打丟街死亡；台南4歲女童被燙到雙腳潰爛，這是今年發生的虐童案，這些孩子都只有4歲，14年前慘絕人寰的基隆水泥封屍案，受害女童也是4歲，這個年紀的孩子為何容易受虐？脆弱的小生命誰來接住？

影／為了50萬？惡煞堵人帶南投山區空屋裸虐致死

台中市廖姓男子疑與黃姓男子有債務糾紛，3日晚上與同姓友人至台中市酒店消費，隔日凌晨遭黃男一行人載往南投水里一處民宅施暴、...

熱門新聞

人妻一早未到婆婆靈堂跪念經 大姑們動手嗆：不能教訓？

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

加利公司牆上「發財祕笈」 林明進：為了警惕自己不要學

宜蘭大溪漁港燈塔7、8名釣客被大浪打落海 搶救中

到底有沒有？ 指揮中心改口違規口罩不含國家隊

「我人可能不好，但產品沒問題！」加利負責人再度道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。