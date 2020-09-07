影／毒犯嫌「貨不純」約談判走火 靚女警眼尖逮人

台中市鍾姓男子是毒品人口，疑毒品交易嫌「貨不純」引發糾紛，在今天凌晨1時許，約出身分不明的男子談判，未料談判破裂，對方欲開車離開現場，鍾持改造手槍朝著對方轎車的擋風玻璃猛砸，過程槍支走火，民眾聽到後趕快報警，鍾聯絡計程車欲逃離現場，未料不到4分鐘，警方就到場抓人，查獲一把改造手槍、子彈、彈殼等贓證物，全案依槍砲罪送辦。

台中市第六警分局西屯所在今天凌晨1時許獲報，西屯區西安街有輛車前擋風玻璃被砸，還傳出1聲槍響，目擊民眾發現向警方報案，指稱為1名身穿藍衣之男子所為；警方接獲情資後，立即發布圍捕，通報線上所有警力於周邊展開地毯式搜索。

去年甫畢業的女警陳思嘉眼尖，在今天凌晨1時25分，在西屯區西安街巷弄內，眼尖發現涉案鍾姓男子（43歲）穿著與報案人所述相吻合，會同警員陳映龍趨前盤查。

鍾嫌見狀隨即將隨身側背包丟棄於路旁，兩警大聲喝令蹲下，並詢問丟棄何物，鍾坦承側背包內有槍彈，經同意檢視背包，當場起獲一把改造手槍JP915、子彈7顆及彈殼1個。

據查，鍾疑因交易糾紛，嫌「貨不純」，與另名男子相約談判，但談判破裂後，鍾持改造手槍砸對方前擋風玻璃，導致槍支走火，對方立即開車逃離現場，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。