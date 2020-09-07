獨／逢甲大學外今晨傳槍聲 毒犯談判擦槍走火
台中市今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近，又傳出槍響，附近有市民聽到後趕快報警，據查，警方循線查獲一人，並起獲改造手槍、子彈贓證物，全案由第六警分局依槍砲罪嫌偵辦中。
據查，今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近傳一聲槍響，起因疑是一名毒犯不滿「貨不純」，約在西屯區西安街附近談判，因談判破裂，毒犯持槍砸車，過程中造成槍支走火，警方獲報後，逮捕涉案男子，並查獲改造手槍、子彈等贓證物，目前正循線追查槍支來源，全案依槍砲罪偵辦。
台中市西屯區台灣大道、何厝街在6月24日凌晨4時許傳槍聲，歹徒出金錢豹酒店後不久，對空連開21槍，引發市民關注，台中市第六警分局在6月29日時、30日陸續帶回涉案6人到案，其中蔡姓男子到案，蔡承認當時從酒店離開後，心情不好，持2把制式手槍對空鳴槍，警方將依槍砲罪嫌偵辦。
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