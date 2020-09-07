獨／逢甲大學外今晨傳槍聲 毒犯談判擦槍走火

台中市今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近，又傳出槍響，附近有市民聽到後趕快報警，據查，警方循線查獲一人，並起獲改造手槍、子彈贓證物，全案由第六警分局依槍砲罪嫌偵辦中。

據查，今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近傳一聲槍響，起因疑是一名毒犯不滿「貨不純」，約在西屯區西安街附近談判，因談判破裂，毒犯持槍砸車，過程中造成槍支走火，警方獲報後，逮捕涉案男子，並查獲改造手槍、子彈等贓證物，目前正循線追查槍支來源，全案依槍砲罪偵辦。