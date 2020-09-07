快訊

加利口罩爆換貨潮 指揮中心：符合這條件才行

遠傳兩階段入股亞太電 這家電信跌勢較重

獨／逢甲大學外今晨傳槍聲 毒犯談判擦槍走火

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近，又傳出槍響，附近有市民聽到後趕快報警，據查，警方循線查獲一人，並起獲改造手槍、子彈贓證物，全案由第六警分局依槍砲罪嫌偵辦中。

據查，今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近傳一聲槍響，起因疑是一名毒犯不滿「貨不純」，約在西屯區西安街附近談判，因談判破裂，毒犯持槍砸車，過程中造成槍支走火，警方獲報後，逮捕涉案男子，並查獲改造手槍、子彈等贓證物，目前正循線追查槍支來源，全案依槍砲罪偵辦。

台中市西屯區台灣大道、何厝街在6月24日凌晨4時許傳槍聲，歹徒出金錢豹酒店後不久，對空連開21槍，引發市民關注，台中市第六警分局在6月29日時、30日陸續帶回涉案6人到案，其中蔡姓男子到案，蔡承認當時從酒店離開後，心情不好，持2把制式手槍對空鳴槍，警方將依槍砲罪嫌偵辦。

台中市逢甲大學後門的西安街277巷附近，今天凌晨傳出槍響，起因疑為毒犯交易糾紛而起。記者陳宏睿／攝影
台中市逢甲大學後門的西安街277巷附近，今天凌晨傳出槍響，起因疑為毒犯交易糾紛而起。記者陳宏睿／攝影
台中市逢甲大學後門的西安街277巷附近，今天凌晨傳出槍響，起因疑為毒犯交易糾紛而起。記者陳宏睿／攝影
台中市逢甲大學後門的西安街277巷附近，今天凌晨傳出槍響，起因疑為毒犯交易糾紛而起。記者陳宏睿／攝影

台中市 逢甲大學 酒店

延伸閱讀

涉殺川粉嫌犯拒捕遭警擊斃 目擊者：聽到40到50響槍聲

製槍未遂案孫安佐出庭 一身輕便向法官稱「想出國」

王浩宇收2顆子彈恐嚇案 檢警查無嫌疑人簽結

暗夜試槍沒人聽到槍聲 警方抄查原是加裝滅音管

相關新聞

獨／逢甲大學外今晨傳槍聲 毒犯談判擦槍走火

台中市今天凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近，又傳出槍響，附近有市民聽報後趕快報警，據查，警方循線查獲一人...

金錢豹酒客遭虐死今解剖 大面積皮下出血達百分之72

南投縣昨傳凶殺案，據傳疑為詐騙集團為錢起內鬨，主船將人押往水里山區裸虐致1死1重傷，南投地檢署今會同法醫相驗解剖死者遺體...

獨／南投民宅凌虐一死一傷 一嫌今年4月才做機房被抓

台中市黃姓男子疑涉投資詐欺機房遭黑吃黑，5日涉嫌夥同4名共犯，在南投縣水里鄉民宅虐死廖姓男子，並把另名廖男友人打成重傷。...

南投凶殺案疑詐團投資黑吃黑引殺機 5煞全聲押

台中市黃姓男子與廖姓男子疑有金錢糾紛，意外得知廖欠債還上酒店，心生不滿因此夥同4名友人將廖及其同姓友人，帶往南投縣水里一...

欠錢還到酒店玩 債主押走虐死

廿九歲廖姓男子與黃姓男子有五十萬元債務糾紛，黃得知廖欠債不還還至酒店消費，三天前夥同四名友人到酒店外堵人，將廖及其同姓友...

獨／疑投資詐騙機房被坑 糾眾毆死人還辯稱曾CPR搶救

台中市黃姓男子涉嫌糾眾押走廖姓男子後凌虐毆打致死，黃與4名共犯自首後，今天深夜遭檢方聲押。檢警調查，黃姓男子疑出資讓廖姓...

台南男子頭部中彈身亡 生前po文「原諒我的自私」

台南市仁德區1家汽車旅館今天中午驚傳投宿侯姓房客頭部中彈身亡的命案，據了解，他死前疑似在Instagram（IG）發布即...

南警智取「漢草好」槍擊犯 不花一槍一彈

槍擊犯台南市白河區魏姓男子，長期健身練就一身好身材，犯案後兔脫經警方鎖定，現任台南新營警分局偵查隊長葉景星，謀定而後動，...

為債務施暴致一死一傷案 生還的廖男亦成重傷

南投縣廖姓男子4日和同姓友人到南投，與其有債務糾紛的黃男等人談判債務，除他被打死，他的廖姓友人也因此受重傷...

受虐童為何多是4歲？ 兒少安全網「空窗期」誰來守護

南投4歲女童疑遭生母的陳姓同居人吸毒後凌虐致死；彰化4歲男童遭繼父虐打丟街死亡；台南4歲女童被燙到雙腳潰爛，這是今年發生的虐童案，這些孩子都只有4歲，14年前慘絕人寰的基隆水泥封屍案，受害女童也是4歲，這個年紀的孩子為何容易受虐？脆弱的小生命誰來接住？

影／為了50萬？惡煞堵人帶南投山區空屋裸虐致死

台中市廖姓男子疑與黃姓男子有債務糾紛，3日晚上與同姓友人至台中市酒店消費，隔日凌晨遭黃男一行人載往南投水里一處民宅施暴、...

台中金錢豹南七店外傳擄人 業者否認：酒客自由離開

南投縣廖姓男子等二人疑與人有債務糾紛，前天凌晨4時許，在台中市南屯區金錢豹南七店外，疑遭多名歹徒強押上車，並在南投縣水里...

熱門新聞

人妻一早未到婆婆靈堂跪念經 大姑們動手嗆：不能教訓？

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

加利公司牆上「發財祕笈」 林明進：為了警惕自己不要學

宜蘭大溪漁港燈塔7、8名釣客被大浪打落海 搶救中

到底有沒有？ 指揮中心改口違規口罩不含國家隊

「我人可能不好，但產品沒問題！」加利負責人再度道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。