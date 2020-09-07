金錢豹酒客遭虐死今解剖 大面積皮下出血達百分之72

南投縣昨傳凶殺案，據傳疑為詐騙集團為錢起內鬨，主船將人押往水里山區裸虐致1死1重傷，南投地檢署今會同法醫相驗解剖死者遺體，確認其生前遭痛毆，導致全身大面積皮下出血達72%、低血容性休克等致死，其餘案情仍待釐清。

該凶殺案黃姓主嫌與廖姓死者疑有50萬元金錢糾紛，但廖聲稱沒錢卻上酒店，令黃大為光火，便夥同徐姓、陳姓、羅姓及吳姓友人，4日凌晨到金錢豹南七店找他，更將廖及其同姓友人帶往水里山區民宅談判，因談判破裂痛毆達30小時。

黃男等5嫌疑持棍棒、熱熔膠條等工具痛毆廖姓死者及其友人，廖男被發現時全身赤裸、傷痕累累，手腳還有遭束帶捆綁痕跡，疑遭裸虐致死；廖姓友人則四肢被打斷，傷勢嚴重，黃等5人被依殺人、傷害及妨害自由等嫌移送，並聲押禁見。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，經該署檢察官複訊後認為，黃姓等5名犯嫌涉犯殺人、妨害自由等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人及共犯之虞，且為5年以上重罪均有羈押之原因，且有羈押的必要性，向法院聲請羈押禁見。

而今會同法醫相驗遺體，初步相驗認定，該名死者無骨折情形，但全身大面積的嚴重皮下出血，致低血容性休克死亡，而其皮下出血面積高達72%，至於是否還有其他致死可能性，相驗後也採集遺體將以最速件送驗，釐清有無其他致死原因。