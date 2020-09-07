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獨／南投民宅凌虐一死一傷 一嫌今年4月才做機房被抓

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子疑涉投資詐欺機房遭黑吃黑，5日涉嫌夥同4名共犯，在南投縣水里鄉民宅虐死廖姓男子，並把另名廖男友人打成重傷。據調查，其中一名涉案徐姓共犯，才在今年4月間，因涉嫌在台中市西屯區經營詐欺機房，而遭刑事局中打第二隊查獲，當時徐為躲避查緝，還租賃大樓的大門地板挖洞裝「門閂」，但中打出動特警，成功逮獲徐等人，徐當時遭聲押獲准，全案起訴後才獲交保，沒想到交保後又犯下殺人重大刑案，也讓當初辦案人員訝異。

檢警當時調查，綽號綽號「黑A」的徐姓男子（36歲）與蔡姓妻子（36歲）、陳姓男子（38歲）等人，涉嫌在今年2月間在西屯區國安路一帶，租賃三間新的住宅大樓，並召集多名同夥幫忙，籌組詐欺機房，並利用假冒大陸公安的方式，詐騙大陸地區人民。

刑事局中打第二隊獲報後，馬上展開蒐證，今年4月22日就收網，因徐等人藏身大樓內，專案小組在攻堅時就規劃出動特警，利用空中垂降與破門的方式攻堅，但特警攻堅時發現，徐等人為躲避查緝，並拖延攻堅時間，在門口的地板挖洞，自行裝設「門閂」，阻礙特警破門，當時特警破門後也發現，部分手機等贓證物，已遭徐等人破壞。

當時專案小組清查，徐等人在今年2月行詐至4月被查獲為止，至少得手200多萬元贓款，全案在移送後，徐等8名涉案人遭聲押獲准，台中地檢署5月間才偵結起訴，徐也獲交保，沒想到才交保沒有，又傳出涉及殺人重罪，曾參與辦案人員也直說，「真是本性難移」。

台中市徐姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區成立詐欺機房，刑事局中打在今年4月間出動特警攻堅，但徐在大門裝設門閂，拖延破門時間。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區成立詐欺機房，刑事局中打在今年4月間出動特警攻堅，但徐在大門裝設門閂，拖延破門時間。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區成立詐欺機房，刑事局中打在今年4月間出動特警攻堅，但徐在大門裝設門閂，拖延破門時間。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區成立詐欺機房，刑事局中打在今年4月間出動特警攻堅，但徐在大門裝設門閂，拖延破門時間。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區成立詐欺機房，刑事局中打在今年4月間出動特警攻堅，但徐在大門裝設門閂，拖延破門時間。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區成立詐欺機房，刑事局中打在今年4月間出動特警攻堅，但徐在大門裝設門閂，拖延破門時間。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 殺人

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