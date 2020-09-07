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南投凶殺案疑詐團投資黑吃黑引殺機 5煞全聲押
台中市黃姓男子與廖姓男子疑有金錢糾紛，意外得知廖欠債還上酒店，心生不滿因此夥同4名友人將廖及其同姓友人，帶往南投縣水里一處空屋施暴毆打，致1死1重傷，經警訊移送南投地檢署複訊後，黃嫌及4名同夥全數聲請羈押禁見。
據查，29歲廖男與28歲同姓友人，和28歲黃男3人都是台中人，彼此認識，其中29歲廖男與黃之間有50萬元的金錢糾紛，但廖聲稱沒錢卻上酒店，令黃大為光火，便夥同徐姓、陳姓、羅姓及吳姓友人，4日凌晨到金錢豹南七店堵廖，見廖與同姓友人步出酒店就將他們帶往南投水里山區某民宅談判。
未料，雙方協商破裂，黃男等5人憤而持棍棒等工具痛毆廖姓2人，29歲廖男遭脫衣裸虐致死，另名廖男四肢被打斷後，由羅、陳二人協助送醫，黃男則打電話向警方自首，全案曝光，5人則被依殺人、傷害、妨害自由等嫌移送，經南投地檢署複訊完畢，全數遭聲押禁見。
有消息指出，黃姓主嫌與廖男50萬元金錢糾紛，是為投資做「詐騙集團」生意，但廖頻推說「賠錢」無法分紅，也沒還錢卻上酒店，讓黃相當憤怒才下重手痛毆凌虐；對此，南投檢方表示，詳細動機及原因仍待釐清，今天也將統一對外說明。
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