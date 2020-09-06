獨／疑投資詐騙機房被坑 糾眾毆死人還辯稱曾CPR搶救

台中市黃姓男子涉嫌糾眾押走廖姓男子後凌虐毆打致死，黃與4名共犯自首後，今天深夜遭檢方聲押。檢警調查，黃姓男子疑出資讓廖姓男子經營詐欺機房，但廖聲稱「都沒賺到錢」、投資的50萬元也石沉大海，卻被黃看到上酒店。本月4日凌晨，黃等5人在酒店外埋伏，押走廖等2人，並在南投縣民宅內毆打廖致死。

據查，黃姓男子（28歲）被廖姓男子（29歲）告知投資款石沉大海後早有怨言，但黃卻發現，廖聲稱沒賺到錢卻時常到台中市酒店消費，4日得知廖與友人上酒店消費後，心生不滿，找來徐姓（36歲）、吳姓（29歲）、羅姓（29歲）、陳姓男子（30歲）等4人，以「給個交代」為由，將廖等人押到南投水里民宅內。

雙方因談判破裂，黃等5人涉嫌以棍棒虐打廖，於5日晚間，一時失手打死廖，並把另人打成重傷，黃自知闖下大禍後，打電話到台中市刑大自首，並要同夥將傷者帶到台中榮總就醫，全案由南投縣集集警分局偵辦後，依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方今天深夜聲押5人。

黃姓男子辯稱，他沒有殺人的意圖，只是為了把50萬元投資款討回來，大多毆擊廖的手腳，要廖趕快透過親友把錢交出來，因怕廖慘叫、掙扎，將廖的嘴巴貼上膠帶，防止亂叫，廖有一度欲逃跑，抓回來繼續毆打後發現廖沒有動靜，才趕快撕掉膠帶，發現廖嘴裡有嘔吐物。

黃辯稱，當時發現廖嘴裡有嘔吐物後，廖已無呼吸心跳，懷疑廖是被嘔吐物噎死，他趕緊替廖做心肺復甦術，但已回天乏術。「該面對的還是要面對」，所以才跟台中市刑大自首，沒有要打死人的意思。

【中央社南投6日電】

黃姓男子和2名廖姓男子有債務糾紛，黃男等5人將2名廖男帶到水里一處民宅持棍棒毆打，一人被打致死，另一人手腳骨折被送醫，警方將黃男等人移送檢方複訊，5人都遭聲押。

至於外傳黃男、廖男等人都是詐騙集團成員，廖男因有錢上酒店沒錢還債才會被打，南投縣警察局集集分局副分局長陳志文接受中央社記者電訪時指出，黃男等5人的供詞只說因債務才毆打廖男，未提及是否為詐騙集團成員。

警方指出，2名廖男昨晚前往台中市的一間酒店消費後，2人被黃男及吳姓、徐姓男子等5人帶到南投縣水里鄉一間民宅討債，黃男等人先將2名廖男的衣服脫掉，再持球棒、木棍毆打，其中一人被打到傷重奄奄一息，黃男等人見狀趕緊將傷者送往台中榮民總醫院急救，也向台中警方自首。

台中警方通報南投集集分局偵查隊幹員趕到水里鄉的民宅，員警趕到民宅時發現黃男、徐男等3人在現場，另一名廖男全身赤裸、傷痕累累，已無氣息，南投警方將黃男等人帶回分局詢問。

警方指出，黃男供稱和2名廖男有新台幣50萬元的債務，為了討債才會將2名廖男帶到水里鄉的民宅毆打；對於當時廖姓死者是否從台中市酒店被押上車載往南投，警方表示，經詢問酒店現場幹部指稱，當時被害人自由離開，看不出來有被押情形。

至於仍在醫院救治中的廖男，台中榮總表示，28歲的廖姓男子於5日晚上11時左右送來急診，四肢除左腳外皆有骨折情形，身體多處瘀傷，有橫紋肌溶解狀況，意識清醒，仍須觀察治療。

警方指出，黃男等5人經詢問後，今天晚上已依殺人、妨害自由等罪嫌，移送台灣南投地方檢察署複訊，檢方複訊5人後，都向法院聲請羈押。