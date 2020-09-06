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台南男子頭部中彈身亡 生前po文「原諒我的自私」

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區1家汽車旅館今天中午驚傳投宿侯姓房客頭部中彈身亡的命案，據了解，他死前疑似在Instagram（IG）發布即時動態，PO出槍枝與子彈照片，還寫著「原諒我的自私、讓我放過自己」，字裡行間透露輕生念頭，外傳侯生前有債務問題，警方報請南檢明天相驗 。

據了解，侯姓死者綽號「阿猴」，戶籍地在台南市東區，生前喜愛賭博，他被友人載至這家汽車旅館投宿，今天中午退房時間，清潔工前往查探，才發現他已經身亡。警方研判，他生前疑有債務糾紛，在外積欠不少錢，可能因受不了債務壓力輕生。

今天中午經飯店清潔人員發現侯姓男房客陳屍在房間，身旁留有一把改造手槍和十四顆子彈，警方獲報到場蒐證調查，發現侯右太陽穴有一個傷口，右手手掌也有火藥痕跡，沒有外力介入跡象，初步研判侯舉槍自戕，檢警明天將相驗確認。

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侯姓男子生前在Instagram（IG）發布即時動態，PO出槍枝與子彈的照片，還寫著「原諒我的自私、讓我放過自己」。記者黃宣翰／翻攝
侯姓男子生前在Instagram（IG）發布即時動態，PO出槍枝與子彈的照片，還寫著「原諒我的自私、讓我放過自己」。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區汽車旅館一名男子被人發現中彈身亡。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區汽車旅館一名男子被人發現中彈身亡。記者黃宣翰／翻攝

債務 汽車旅館 房客

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