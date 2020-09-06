南警智取「漢草好」槍擊犯 不花一槍一彈
槍擊犯台南市白河區魏姓男子，長期健身練就一身好身材，犯案後兔脫經警方鎖定，現任台南新營警分局偵查隊長葉景星，謀定而後動，率隊趁魏男不備荷槍實彈順利攻堅逮捕，並從住處搜出槍彈，還有滾輪等健身工具，幹員直呼好險，「真的有練過」。
警方說，民國88年，為查緝槍械找上魏，當時魏持槍與圍捕員警駁火30多槍，彈盡援絕後試圖跳窗逃逸摔傷被捕，服刑後民國99年假釋出獄，民國105年8月，魏嫌又涉台南學甲魚塭槍擊恐嚇案，傳喚多次，拒不到案。
葉景星說，查出魏嫌隱身在白河區竹門里親友一處老宅，且持有槍械，警方按兵不動，密訪掌握四周環境、動線及魏作息，也查出魏染毒癮，作息顛倒。
民國105年10月3日清晨，時任白河警分局偵查隊長葉景星率領小隊長蔡茂森等9名幹員前往搜索，大家除戴防彈頭盔，著防彈衣，並攜帶防彈盾牌攻堅，趁魏睡夢中來不及反抗，不花一槍一彈在屋內壓制，當場查獲名片型改造手槍半成品1支、子彈5顆等，其中還有滾輪、啞鈴等健身工具。
魏落網時供稱，自己本來有健身習慣，跑路期間每天仍維持伏地挺身1000下、仰臥起坐100下，就是要「自律」，因應可能突發狀況，只是最後仍栽在警察手上。
「拚治安前提，要先確保所有弟兄們安全無虞。」葉景星說，警察本來就是高風險工作，能做的就是，謀定而後動不躁進，設法將危險降到最低，每一次出擊，都得戰戰兢兢全力以赴，是自保，也是嚴肅的使命。
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