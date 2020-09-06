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台中金錢豹南七店外傳擄人 業者否認：酒客自由離開

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣廖姓男子等二人疑與人有債務糾紛，前天凌晨4時許，在台中市南屯區金錢豹南七店外，疑遭多名歹徒強押上車，並在南投縣水里鄉的民宅內毆打、施虐，其中一人遭打死，另名男子則被打到重傷，涉案人昨天晚間以電話向台中市刑大自首，市刑大前往台中榮總帶回涉案羅姓、陳姓男子等二人，全案依傷害致死罪方向偵辦，不過涉案的酒店幹部否認有擄人狀況，稱酒客是自由離開酒店，並非被強行帶走。

據查，台中市刑大偵四隊在昨天晚間10時許時，接獲自首電話，羅姓男子（29歲）、陳姓男子（30歲）等多名涉案人，疑因協調債務糾紛未果，涉嫌打死一人，並將一人打成重傷。

羅、陳二人帶著傷者前往台中榮總就醫，台中市刑大獲報後，派刑警前往調查，並帶回羅、陳等二人，接著在台中市刑大的駐地內警詢，釐清案發地點非台中市，所以在今天清晨5時許，台中市刑大偵四隊將羅、陳二人帶到南投縣警局集集警分局，並由集集分局接手偵辦。

據查，被害的兩名同姓廖的男子疑有50萬元債務糾紛，前天凌晨4時許，在台中市南屯區金錢豹南七店消費後，在門口遭羅姓男子等多名歹徒強押上車，並分開兩車前往南投縣水里鄉一處民宅毆打、施虐，過程中一名男子遭打死，另名責被打到重傷，被歹徒帶往台中榮總急救，台中市刑大偵四隊獲報後前往調查。

金錢豹南七店的張姓幹部表示，當時被害的兩名酒客是自由離開酒店，並不是像有的媒體所寫在酒店被押走的情形，將配合檢警調查，釐清案情。

南投縣集集警分局在昨天晚間10時許，接獲台中市警局通報，稱有名涉案人告知，在南投縣水里鄉民宅內，有民眾遭他人持棍棒毆打傷重致死案件發生，分局派遣轄管水里分駐所、該時段執行擴大臨檢勤務、偵查隊警力前往處理，抵至現場，發現有一名全身赤裸的廖姓死者，屋內另有黃姓、徐姓、吳姓男子等3名涉案人在場。

警方初步了解，雙方是金錢糾紛而動手，有5名男子涉案，全案已報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，釐清案情。

台中市金錢豹南七店前天凌晨傳出有酒客遭擄走後虐打致死的案件，當時值班的張姓幹部否認此事，稱酒客是自由離開。圖／讀者提供
台中市金錢豹南七店前天凌晨傳出有酒客遭擄走後虐打致死的案件，當時值班的張姓幹部否認此事，稱酒客是自由離開。圖／讀者提供

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