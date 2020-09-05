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自認房子有鬼就衝撞砍殺房東 他瞎扯：像老師處罰學生

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子自認租屋有鬼，照鏡子覺得氣色變差，約洪姓房東出面談退租時，竟先開車衝撞他再拿武士刀砍殺，洪和老婆連滾帶爬逃命才躲過一劫。審理時，陳辯稱只想教訓洪，還說自己刀子是重重提起、輕輕放下，「像是老師處罰學生那樣」，法院不採信依殺人未遂等判他6年，可上訴。

檢警調查，陳男（32歲）認為房子牆壁發霉，照鏡子覺得自己氣色不佳，鄰居還說「房子有鬼」，去年12月23日約洪出面商討退租，下午4點多洪和葉姓妻子到場，陳竟開車朝他們加速，當場撞傷洪左膝蓋，還下車持武士刀砍傷葉女

陳不罷休再轉向朝洪攻擊，拉扯中畫傷他手部，葉在旁大聲呼救，所幸附近民眾上前制止，檢方偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌起陳。

審理時，陳否認殺人犯意，辯稱只是因租屋問題起爭執，所以想嚇嚇對方，開車的時候情緒有點失控，所以油門踩比較大力，加上房東是職業軍人，認為他可能會防身術，所以就持刀嚇他，還稱自己刀子是「重重提起輕輕放下，跟很多老師處罰學生很像」，應該只有構成傷害。

法院發現該武士刀刀刃長43公分、刀柄19.3公分，單刃開鋒， 另勘驗行車記錄器，明顯拍下陳駛近時洪男表情驚訝，撞上後面露痛苦，嘴形像是在大叫，陳則在車內大罵三字經後下車，持武士刀砍向對方，後來相方拉扯、僵持，直到路人協助才幸免於難。

法院指出，陳持鋒利武士刀朝人揮砍，對洪男造成受傷出血機率極高，且陳執意揮砍，難謂無殺人犯意，且洪證稱，陳當時朝他胸口下接近肚子砍，要不是有人出手相救，應該會很慘，另洪的衣服也被畫破，因他奮力抵抗才會釀憾事，陳揮刀力道猛烈可見一斑。

法院審酌，陳男已經30幾歲，對此嚴重性難以推諉稱不知，若只想教訓、嚇唬對方，先前開車衝撞已有警告效果，竟還下車持武士刀衝向洪揮砍，可見他殺人故意明確，另送交醫院精神鑑定也沒受精神影響導致辨識行為能力下降。

法院認為，陳僅因租屋就分不思理性和房東處理，竟約洪出面預先準備武士刀，先衝撞再砍殺，犯罪情節嚴重，考量雙方和解，依公共場所非法攜帶刀械罪、殺人未遂罪，各判陳8月、5年6月，合併應執行6年。

陳男因租屋問題，竟衝撞、砍殺洪姓房東，法院依槍砲、殺人未遂罪判他6年。記者曾健祐／攝影
陳男因租屋問題，竟衝撞、砍殺洪姓房東，法院依槍砲、殺人未遂罪判他6年。記者曾健祐／攝影

殺人 房東

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