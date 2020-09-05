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影／毒品通緝犯闖紅燈被警追 逆向逃2公里摔車送監執行

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

李姓通緝犯騎機車行經嘉義市民族路、西榮街口闖紅燈，被值勤員警攔查、騎機車追趕，一路追2公里到興業西路，李因擦撞到2名機車騎士摔車，警方立即上前壓制，經查李有毒品前科是通緝犯，李被上銬後才不斷向員警等人道歉，3人都僅擦傷，今天訊後將李姓通緝犯移送嘉義地檢署執行。

嘉義市八掌派出所楊姓員警，昨晚10時許執行巡邏勤務，發現一重機騎士在民族路、西榮街口闖紅燈，楊姓員警立即與同事騎車上前、鳴笛攔檢，機車騎士見員警追來，不但不停車受檢，還一路加速逆向逃逸。

警方一路呼叫支援，並鳴笛追了近2公里到嘉義市興業西路第一銀行前，機車騎士才因擦撞另2機車、摔到，警方立即上前壓制，並確認騎士身分，原來是毒品通緝犯。

26歲的李男被警方上銬後，坦承擔心通緝被逮、加速逃離，對於擦撞他人、造成員警困擾，還不斷說「歹謝、歹謝」，今天上午移送嘉義地檢複訊後，發監執行。

李姓通緝犯騎機車闖紅燈，被值勤員警發現攔查、騎機車追趕，一路追了2公里到興業西路，因擦撞到2名機車騎士摔車，被警方壓制。圖／讀者提供
李姓通緝犯騎機車闖紅燈，被值勤員警發現攔查、騎機車追趕，一路追了2公里到興業西路，因擦撞到2名機車騎士摔車，被警方壓制。圖／讀者提供
李姓通緝犯騎機車闖紅燈，被值勤員警發現攔查、騎機車追趕，一路追了2公里到興業西路，因擦撞到2名機車騎士摔車，被警方壓制。圖／讀者提供
李姓通緝犯騎機車闖紅燈，被值勤員警發現攔查、騎機車追趕，一路追了2公里到興業西路，因擦撞到2名機車騎士摔車，被警方壓制。圖／讀者提供

通緝 嘉義 機車騎士

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