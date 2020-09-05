南投4歲女童遭虐殺 家扶直指幼童安全有這大漏洞

南投4歲女童疑遭母親男友殺害埋屍，來不及長大，讓人難過。家扶基金會整理今年至今資料已有7名兒少不幸死亡，且其中5人為6歲以下！家扶期望兒童生存權應更獲得國家級重視，除呼籲全民一起關注兒保議題，正在鼓勵設置「兒童保護日」，杜絕兒童、青少年遭虐待的悲劇一再發生。

根據衛福部2019年統計，6歲學齡前幼童受虐人數高達2244名，占整體五分之一，在少子化的時代，居然有這麼高的兒虐人數，孩子生存權議題，更應列為國家級兒少保護預防工作。

南投女童命案，凸顯6歲以下未進入托育或幼教體系的幼兒，接觸的對象較為單一，若遭到不當對待，不易被察覺。現行政府雖已有「6歲以下主動關懷弱勢兒童」，但仍一再有幼齡兒童遭虐而死的憾事發生，在學齡前階段的兒童保護環節，仍有再強化的空間。以受害女童年齡為4歲為例，幼兒施打疫苗的年齡集中在0到3歲，3歲之後要間隔較長的時間才能從衛政體系追蹤到潛在需要關懷的對象。於此，如何修補學齡前兒少的安全網，接住這些脆弱無辜的小生命，真是當務之急！

家扶基金會表示，達到零兒虐的目標，不是只靠父母或照顧者努力、或政府的政策就能達成，也仰賴全民建構兒童保護意識的概念，一起關注、避免漏網。若親友鄰居、與女童曾接觸的對象對「不尋常」能多一點留心，或許脆弱的小生命不致逝去。