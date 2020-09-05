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夫妻和公公開情趣用品店 偷賣二級毒品神仙水稱能助興
俗稱「神仙水」、「G水」的二級毒品GHB，常被用在性愛過程助興，桃園警方查獲一間情趣用品店長期販售，吳姓老闆和許姓妻子以每瓶800元至1000元不等賣給熟客，前天持搜索票到場執行，當場扣得大、小共35瓶，總重499克的GHB，2人辯稱「不知道是毒品」，仍被依販毒罪嫌送辦。
桃園分局埔子派出所日前臨檢汽車旅館時，查獲有人房內開趴並施用GHB助興，經當事人供出買貨源頭、蒐證訪查下，確認桃園區1間經營情趣用品店具規模對外販賣，經報請檢方指揮、向法院聲請搜索票，3日到店家執行搜索。
警方說，當場起獲含有二級毒品GHB成分的小瓶神仙水26瓶（總重218公克）、大瓶神仙水9瓶（總重281公克），吳男（37歲）坦承和老婆李女（33歲）、父親等3人一起經營情趣用品店，但表示雖知道賣的是市面上禁止販賣的「禁藥」，但辯稱不清楚是毒品。
但警方發現，吳過去就曾販售GHB被逮最終獲判緩刑，這次又經買家指證經查獲，至於店內販售的神仙水使用透明玻璃瓶裝，外層再用金色紙盒掩飾，上方並無任何說明內容物文字，小瓶每罐800元至1000元不等，大瓶則僅賣給熟客，大約2500元至3000元不等。
警方也懷疑，吳、許經營的情趣用品店神仙水以零售販賣，不排除還有上游更大貨源，詢後先依違反毒品防制條例罪嫌將3人移送桃園地檢署偵辦。
另外，GHB雖列管二級毒品但其先驅原料GBL卻能在化工行輕易買到，目前主管機關無相關規範，研究發現GBL在含水、不同酸鹼下會轉換成GHB，過去曾有人專買GBL打出也有助興功效，被查獲就算驗出含微量GHB，但無法證明持毒販毒獲判無罪，法院已檢附資料給食藥署盼盡速研擬對策。
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