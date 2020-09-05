國內因疫情缺貨 男子海外下單買大麻 貨入海關遭查獲

新北市吳姓男子因疫情關係，國內大麻缺貨，利用通訊軟體以比特幣付款方式，直接向美國賣家下單訂貨，今年5月中，松山機場關務署人員查驗包裹發現一整包大麻，通報警方依收件人地址上門查緝吳男到案，新北地檢署昨將吳男依運輸二級毒品罪起訴。

起訴指出，受到新冠肺炎疫情影響，吳姓男子因國內大麻缺貨，今年5月初使用通訊軟體連繫在美國的賣家，經過討價還價後，約定以1萬8000元新台幣價格，購買50公克大麻，吳男則利用比特幣付款給美國賣家。

美國賣家從美國寄出大麻包裹於今年5月12日為財政部關稅署台北關松山分關人員於松山機場查驗航空包裹，發現該包裹內裝有大麻，共重近50公克，而收件人吳姓男子的地址在新北市，通報新北市警方上門查緝吳男到案。