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國內因疫情缺貨 男子海外下單買大麻 貨入海關遭查獲
新北市吳姓男子因疫情關係，國內大麻缺貨，利用通訊軟體以比特幣付款方式，直接向美國賣家下單訂貨，今年5月中，松山機場關務署人員查驗包裹發現一整包大麻，通報警方依收件人地址上門查緝吳男到案，新北地檢署昨將吳男依運輸二級毒品罪起訴。
起訴指出，受到新冠肺炎疫情影響，吳姓男子因國內大麻缺貨，今年5月初使用通訊軟體連繫在美國的賣家，經過討價還價後，約定以1萬8000元新台幣價格，購買50公克大麻，吳男則利用比特幣付款給美國賣家。
美國賣家從美國寄出大麻包裹於今年5月12日為財政部關稅署台北關松山分關人員於松山機場查驗航空包裹，發現該包裹內裝有大麻，共重近50公克，而收件人吳姓男子的地址在新北市，通報新北市警方上門查緝吳男到案。
吳男到案後，坦承自美國購買大麻空運來台，新北地檢署昨將吳男依運輸二級毒品罪起訴，而吳男另涉施用毒品部分，檢方將另案偵辦。
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