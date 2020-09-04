聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投4歲女童疑似遭虐待殺害案 最後身影曝光

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

南投4歲女童疑似遭虐待殺害，女童身影曝光，根據女童母親租屋處附近監視器曝光畫面顯示，今年6月7日早上6時，陳姓嫌犯對女童動作粗暴，硬是扯著女童的手，致女童整個人騰空快步，當天深夜9時許，陳男提著大型袋子外出，已不見女童蹤跡。

彭女5月將女童從台中北屯外婆家接走，之後就再也沒回來，外婆擔心女童狀況，6月聯絡彭女，希望帶女童回來，但彭女連要求視訊或看照片都不回應，7月5日外婆到北屯派出所報案協尋女童和母親，台中市社會處將列為高風險脆弱家庭。

經過偵訊後，陳姓嫌犯表示，女童母親將孩子交給他照顧，他有吸食毒品習慣，6月中旬他服用毒品，意識不清楚，走進浴室看到女童倒在浴缸內，叫不起來才發覺情況不對，發現女童沒有呼吸心跳已經死亡，才沒有送醫。事後他告知彭女，女童已經死亡，商量後將女童帶回南投縣名間鄉老家，埋屍菜園。

根據女童母親租屋處附近監視器曝光畫面顯示，今年6月7日清晨6時許，陳男拉著女童的手快走，女童一度身體騰空。當天晚間6月7日深夜9時許，陳男提著大型袋子，已不見女童蹤跡。

6月7日深夜9時許，陳男提著大型袋子外出，已不見女童蹤跡。記者趙容萱／翻攝
6月7日深夜9時許，陳男提著大型袋子外出，已不見女童蹤跡。記者趙容萱／翻攝
6月7日上午6時許，陳姓男子將女童騰空拉著快跑，致女童身體騰空，動作粗暴。記者趙容萱／翻攝
6月7日上午6時許，陳姓男子將女童騰空拉著快跑，致女童身體騰空，動作粗暴。記者趙容萱／翻攝

毒品

延伸閱讀

南投女童遭虐殺埋屍案 母親、兇嫌冷漠檢方聲押

教部全國反毒活動 闖關遊戲教民眾辨識毒品

北港分局偵破毒案有功 台灣弘久關懷協會來打氣

影／南投女童遭埋屍案今偵破 彭姓媽媽及男友晚間移送檢方

相關新聞

南投4歲女童疑似遭虐待殺害案 最後身影曝光

南投4歲女童疑似遭虐待殺害，女童身影曝光，根據女童母親租屋處附近監視器曝光畫面顯示，今年6月7日早上6時，陳姓嫌犯對女童...

製槍未遂案孫安佐出庭 一身輕便向法官稱「想出國」

孫安佐兩年前在美國非法持有彈藥遭聯邦法院判決有罪，罪名是「恐怖威脅」、「非移民簽證之外國人非法持有彈藥」，士林地檢署認為...

影／槍枝走火判刑2年仍不知悔改 男子疑販毒又被逮

速姓男子2年前因試槍時不慎擦槍走火打傷自已右大腿，去年為新北地院判刑2年，目前緩刑保護管束中，昨天又因涉嫌販買毒品咖啡包...

美籍男為止痛種大麻129株 還請加拿大友人寄種子

美國籍男子史密斯來台多年，以賣披薩為生，7年前在中市北屯區住處涉嫌種植大麻，去年還請加拿大籍的友人密吉爾，以國際郵包寄大...

4歲女童遭殺害埋屍 中市府：持續關注女童哥哥

南投4歲女童遭殺埋屍案，因女童從小與外婆在台中生活，台中市政府社會局今天表示，女童曾有2筆兒少保護通報紀錄，當時評估為偶...

南投女童疑遭虐殺 法院裁定女童母親、兇嫌羈押禁見

南投4歲女童疑似遭虐待殺害，女童母親、陳姓、蔡姓嫌犯3人昨晚依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送南投地檢署複訊，但3人對案情避重就...

影／彭姓女童遭埋屍 7月外婆報警協尋、母親拒社工聯繫

南投縣4歲女童遭埋屍案，因母親疏於照顧，台中市社會局表示，女童曾有2次通報兒少保護記錄，去年6月，彭姓女童獨自在道路上閒...

三歲童遭虐死 政府漂亮數字下的悲歌與兒少安置問題

據報載，去（108）年11月結束安置返家才兩個月的台中三歲王姓兒童，慘遭父親暴力虐打致死案，檢方事後將邱姓父親、王姓母親依家暴凌虐致死罪起訴，歷經數月審理，台中地院審結，分別判邱父15年、王母八年四個月徒刑。這樣的案子對第一線服務的安置機構而言並非特例，事實上有不少讓人擔心的真實故事，在兒少安置機構上演。

南投女童遭虐殺埋屍案 母親、兇嫌冷漠檢方聲押

南投4歲女童疑遭虐待殺害，女童母親、陳姓、蔡姓嫌犯3人昨晚依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送南投地檢署複訊，但3人對案情避重就輕...

無視下屬勸阻硬移送「被害人」 三重警降一級改敘

呂姓健身教練與鄭姓男子行車糾紛，鄭掏玩具槍恐嚇，呂報警，鬧進三重分局慈福派出所；副所長鍾慶君要求警員逮捕呂，還命女警偽造...

看問題／無視司法裁定追殺民代 剝奪言論權

國民黨台南市議員指三倍券有假，警方在法院裁定不罰後提抗告。檢視各類假訊息案，院檢起訴、裁罰比率偏低，警察未檢討浮濫移送問...

假三倍券案 台南議員免罰 警提抗告

國民黨台南市議員王家貞、李中岑七月間舉行記者會質疑出現假的三倍券，遭台南警方依「散布謠言」違反社維法送辦；台南地方法院簡...

熱門新聞

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三

離家4月13歲少女與男友找到了！在新竹縣平安尋獲

加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。