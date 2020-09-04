南投4歲女童疑似遭虐待殺害案 最後身影曝光

南投4歲女童疑似遭虐待殺害，女童身影曝光，根據女童母親租屋處附近監視器曝光畫面顯示，今年6月7日早上6時，陳姓嫌犯對女童動作粗暴，硬是扯著女童的手，致女童整個人騰空快步，當天深夜9時許，陳男提著大型袋子外出，已不見女童蹤跡。

彭女5月將女童從台中北屯外婆家接走，之後就再也沒回來，外婆擔心女童狀況，6月聯絡彭女，希望帶女童回來，但彭女連要求視訊或看照片都不回應，7月5日外婆到北屯派出所報案協尋女童和母親，台中市社會處將列為高風險脆弱家庭。

經過偵訊後，陳姓嫌犯表示，女童母親將孩子交給他照顧，他有吸食毒品習慣，6月中旬他服用毒品，意識不清楚，走進浴室看到女童倒在浴缸內，叫不起來才發覺情況不對，發現女童沒有呼吸心跳已經死亡，才沒有送醫。事後他告知彭女，女童已經死亡，商量後將女童帶回南投縣名間鄉老家，埋屍菜園。

根據女童母親租屋處附近監視器曝光畫面顯示，今年6月7日清晨6時許，陳男拉著女童的手快走，女童一度身體騰空。當天晚間6月7日深夜9時許，陳男提著大型袋子，已不見女童蹤跡。