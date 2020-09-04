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製槍未遂案孫安佐出庭 一身輕便向法官稱「想出國」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

孫安佐兩年前在美國非法持有彈藥遭聯邦法院判決有罪，罪名是「恐怖威脅」、「非移民簽證之外國人非法持有彈藥」，士林地檢署認為孫在美涉犯「修正前槍砲彈藥刀械管制條例未經許可製造手槍未遂罪嫌」，是3年以上之罪，所以我國具有審判權，上月將孫起訴，今天孫到士院開調查庭，他的辯護律師丁榮聰說，美針對此案不罰製造槍支未遂，依刑法第七條但書規定，我國無審判權。

20歲的孫安佐今天開庭不認罪，說詞幾乎透過辯護律師，他僅稱沒有鑽研法律或修法律課程，不知道上開法律（他在美遭認定的罪）規定，他還說想要出國散心，盼法官解除限制出境。

辯護律師丁榮聰表示，美國都已調查完畢，孫無滅證串供之虞，能否以具保代替限制出境；檢察官同意。

庭中，丁榮聰說，起訴書雖指出被告非法製造、持有槍支，但美國撤回持有工具罪，僅以恐怖威脅、非移民簽證之外國人非法持有彈藥論罪判決，所以美國檢察官無認為被告持有槍支，因被告沒組成槍支，僅持有槍支零件，依我國槍砲法第13條，持槍砲零件是5年以下、6個月以上有其徒刑，我國無審判權。

丁榮聰表示，起訴書及刑事局都認定沒有證據證明被告持的槍支有殺傷力，另外美國不罰製槍未遂，依我國刑法第七條但書規定，也無審判權。

庭後孫在法院外受訪，他說「每天希望過得輕鬆，也不知道結果是怎樣就瞎緊張」、「是想出國，可惜疫情來」、「爸媽都很支持我，開學覺得很新鮮」。

另外，有媒體問及「有沒有去看館長」，孫說「他是我很尊敬的人，不好意思去煩他」。

製槍未遂案，孫安佐今天首度出庭。記者蔡翼謙／攝影
製槍未遂案，孫安佐今天首度出庭。記者蔡翼謙／攝影
製槍未遂案，孫安佐今天首度出庭。記者蔡翼謙／攝影
製槍未遂案，孫安佐今天首度出庭。記者蔡翼謙／攝影

孫安佐 檢察官 槍枝

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