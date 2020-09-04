影／槍枝走火判刑2年仍不知悔改 男子疑販毒又被逮

速姓男子2年前因試槍時不慎擦槍走火打傷自己右大腿，去年為新北地院判刑2年，目前緩刑保護管束中，昨天又因涉嫌販買毒品咖啡包為新北市警方循線查獲，警詢後今天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，21歲速姓男子107年4月中，在新北市三峽區一處空地準備試槍時，插在其腰際的改造手槍不慎走火擊發，子彈打中自已右大腿並貫穿受傷，由救護車送醫，全案經三峽警方偵辦後依法送辦，新北地院於去年4月依違反槍砲罪，判刑2年，併科罰金6萬元，緩刑5年並交付保護管束。

不料，速男不知悔改將歪腦筋動到時下年輕人流行的毒品咖啡包上，自行購買毒品原料、果汁調味粉後摻雜新興毒品甲基酮類及甲基甲基卡西酮等毒品成分，並以封膜機包裝鮮豔亮麗毒品包裝袋後，再藉由網路及通訊軟體對外販賣，從中牟取暴利。