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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

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影／槍枝走火判刑2年仍不知悔改 男子疑販毒又被逮

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

速姓男子2年前因試槍時不慎擦槍走火打傷自己右大腿，去年為新北地院判刑2年，目前緩刑保護管束中，昨天又因涉嫌販買毒品咖啡包為新北市警方循線查獲，警詢後今天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，21歲速姓男子107年4月中，在新北市三峽區一處空地準備試槍時，插在其腰際的改造手槍不慎走火擊發，子彈打中自已右大腿並貫穿受傷，由救護車送醫，全案經三峽警方偵辦後依法送辦，新北地院於去年4月依違反槍砲罪，判刑2年，併科罰金6萬元，緩刑5年並交付保護管束。

不料，速男不知悔改將歪腦筋動到時下年輕人流行的毒品咖啡包上，自行購買毒品原料、果汁調味粉後摻雜新興毒品甲基酮類及甲基甲基卡西酮等毒品成分，並以封膜機包裝鮮豔亮麗毒品包裝袋後，再藉由網路及通訊軟體對外販賣，從中牟取暴利。

新北市警永和偵查隊昨天持搜索票在三峽區中華路查獲甘男，涉嫌持有混合型毒品咖啡包成品121包及包裝相關器具等證物。速男到案後，坦承持有毒品但否認販賣，辯稱單純是供自已及友人吸毒，但警方早已掌握速男販售毒品的交易畫面，讓速男無法辯解。警詢後今天依毒品罪嫌送辦。

因試槍時不慎槍枝走火遭判刑2年仍不知悔改，速姓男子疑販毒昨天又被新北警方查獲逮捕。記者王長鼎／翻攝
因試槍時不慎槍枝走火遭判刑2年仍不知悔改，速姓男子疑販毒昨天又被新北警方查獲逮捕。記者王長鼎／翻攝
因試槍時不慎槍枝走火遭判刑2年仍不知悔改，速姓男子疑販毒昨天又被新北警方查獲逮捕。記者王長鼎／翻攝
因試槍時不慎槍枝走火遭判刑2年仍不知悔改，速姓男子疑販毒昨天又被新北警方查獲逮捕。記者王長鼎／翻攝
因試槍時不慎槍枝走火遭判刑2年仍不知悔改，速姓男子疑販毒昨天又被新北警方查獲逮捕。記者王長鼎／翻攝
因試槍時不慎槍枝走火遭判刑2年仍不知悔改，速姓男子疑販毒昨天又被新北警方查獲逮捕。記者王長鼎／翻攝

毒品 販毒

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