美籍男為止痛種大麻129株 還請加拿大友人寄種子

美國籍男子史密斯來台多年,以賣披薩為生,7年前在中市北屯區住處涉嫌種植大麻,去年還請加拿大籍的友人密吉爾,以國際郵包寄大麻種子來台,經檢察官指揮警調人員前往史密斯住處搜索,查扣大麻植株129株、乾燥大麻共1675公克,史密斯辯稱背部曾開刀,吸大麻止痛,台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪將史密斯、密吉爾起訴。

起訴書指出,美國籍的史密斯(45歲)來台多年,向不詳人取得大麻種子後,即從2013年起,向園藝店及五金行購買種植大麻的工具及設備後,就在中市北屯區東山路住處內種植大麻,並製成大麻葉及大麻花成品。

史密斯與加拿大籍的密吉爾為朋友關係,去年7月間獲悉密吉爾回加拿大,以LINE通訊軟體要求密吉爾購買「northern」、「blueberries」等品種的大麻種子,並寄送至他住處的鄰房,密吉爾回覆同意代為購買。

密吉爾購買大麻種子後,於去年8月3日透過LINE傳送「Incoming」、及「Look around in about 8-12 days」等訊息給史密斯,郵包於8月12日寄達台灣後,遭財政部台北關務署人員發現夾藏有6顆大麻種子,通報調查局人員查辦。