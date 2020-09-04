南投女童疑遭虐殺 法院裁定女童母親、兇嫌羈押禁見

南投4歲女童疑似遭虐待殺害，女童母親、陳姓、蔡姓嫌犯3人昨晚依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送南投地檢署複訊，但3人對案情避重就輕，矢口否認犯案，檢方複訊後上午聲請羈押，南投地方法院11時將開羈押庭，經過1個多小時審理，法官認為彭女和陳嫌涉嫌重大，裁定兩人羈押禁見。

經過偵訊後，陳姓嫌犯表示，女童母親將孩子交給他照顧，他有吸食毒品習慣，6月中旬他服用毒品，意識不清楚，走進浴室看到女童倒在浴缸內，叫不起來才發覺情況不對，發現女童沒有呼吸心跳已經死亡，才沒有送醫。事後他告知彭女，女童已經死亡，商量後將女童帶回南投縣名間鄉老家，埋屍菜園。

彭女5月將女童從台中北屯外婆家接走，之後就再也沒回來，外婆擔心女童狀況，6月聯絡彭女，希望帶女童回來，但彭女連要求視訊或看照片都不回應，7月5日外婆到北屯派出所報案協尋女童和母親，台中市社會處將列為高風險脆弱家庭。

彭女昨晚被移送到地檢署，她低頭沈默不語，對於詢問女童死亡過程、是誰殺害女童，也是回答不清楚、不清楚。對於如何埋屍也沒太多說明，相當冷漠。專案人員認為，命案至今已有兩個多月，懷疑陳姓男子和彭女早已對如何面對調查，已有準備，對關鍵案情避重就輕。