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4歲女童遭殺害埋屍 中市府：持續關注女童哥哥

中央社 / 台中4日電

南投縣女童被殺害埋屍命案，女童生母（戴安全帽者）和友人陳男涉有重嫌。 中央社
南投縣女童被殺害埋屍命案，女童生母（戴安全帽者）和友人陳男涉有重嫌。 中央社

南投4歲女童遭殺埋屍案，因女童從小與外婆在台中生活，台中市政府社會局今天表示，女童曾有2筆兒少保護通報紀錄，當時評估為偶發意外事件，女童還有一名哥哥，將持續關切受照顧狀況。

4歲女童遭殺埋屍案，警方在南投縣名間鄉山區找到屍體，涉案的女童生母以及陳姓友人接受訊問時僅承認埋屍，不承認殺害女童，但2人昨天訊後被依殺人及棄屍等罪送辦。

因女童從小與哥哥由外婆照顧，居住在台中市，台中市社會局今天表示，今年7月7日女童外婆曾報警協尋女童及女童母親，警方緊急協尋失蹤人口，並通報為高風險脆弱家庭。

社會局表示，由於女童下落不明，為協助警方尋找女童，社會局持續追訪女童行蹤，依據「18歲以下未成年個案行方不明處理流程」，查調女童出入境資料、就醫紀錄，以及行文女童直系血親二親等戶籍地社會局協訪，得知女童未出境，今年4月7日後無就醫紀錄。

社會局指出，曾積極聯絡女童母親，但聯絡不上，社工2個月內5次電訪女童外婆和其他家屬；訪視外婆時，也請外婆務必協助，如有女童相關資訊，立即通知警方及社會局即時介入並提供協助。

另外女童曾有兩筆兒少保護通報紀錄，社會局說明，第一次是去年6月，女童在馬路上無人看顧，民眾經過報警，經社工調查釐清，因家人未注意門戶，讓女童獨自走出家門，當時家人也立刻報警協尋。

第二次通報在今年2月間，女童被乾爹帶回南投縣家中遊玩，倒車時未注意車後死角，撞傷女童，警方丈量事故現場，撞擊處為汽車視線死角，經社工訪視評估，2次通報均為意外事件，社工評估女童的照顧現況，當時的主要照顧者為外婆，照顧狀況穩定，沒有異狀，也沒有違反兒少權法情形。

由於女童還有一名哥哥現在由外婆照顧，社工將持續關切女童哥哥的生活及受照顧狀況。

社工 台中市 虐童

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