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南投女童遭虐殺埋屍案 母親、兇嫌冷漠檢方聲押
南投4歲女童疑遭虐待殺害，女童母親、陳姓、蔡姓嫌犯3人昨晚依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送南投地檢署複訊，但3人對案情避重就輕，矢口否認犯案，檢方複訊後上午聲請羈押，南投地方法院11時將開羈押庭。
經過偵訊後，陳姓嫌犯表示，女童母親將孩子交給他照顧，他有吸食毒品習慣，6月中旬他服用毒品，意識不清楚，走進浴室看到女童倒在浴缸內，叫不起來才發覺情況不對，發現女童沒有呼吸心跳已經死亡，才沒有送醫。事後他告知彭女，女童已經死亡，商量後將女童帶回南投縣名間鄉老家，埋屍菜園。
彭女5月將女童從台中北屯外婆家接走，之後就再也沒回來，外婆擔心女童狀況，6月聯絡彭女，希望帶女童回來，但彭女連要求視訊或看照片都不回應，7月5日外婆到北屯派出所報案協尋女童和母親，台中市社會處將列為高風險脆弱家庭。
彭女昨晚被移送到地檢署，她低頭沈默不語，對於詢問女童死亡過程、是誰殺害女童，也是回答不清楚、不清楚。對於如何埋屍也沒太多說明，相當冷漠。專案人員認為，命案至今已有兩個多月，懷疑陳姓男子和彭女早已對如何面對調查，已有準備，對關鍵案情避重就輕。
彭姓女童因為母親疏於照顧，曾有兩次通報兒少保護記錄，去年6月，彭姓女童獨自在道路上閒晃，被民眾發現，社工調查，是家人沒注意，自己跑出屋外；今年2月，女童被乾爹帶回南投家中遊玩，倒車時撞傷女童，警方研判是女童站在視線死角，因此兩件都被認定是意外。女童還有1名10歲的哥哥，由外婆照顧，台中市社會局已協助關切女童哥哥的狀況並協助輔導。
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