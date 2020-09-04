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男子遭父親舉報吸毒 遷怒員警飆罵三字經處拘役50日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市方姓男子染毒癮，5月28日下午在家吸毒，連父親也看不下去，報警處理，未料，善化警分局吳姓、陳姓兩員警到場調查，父親帶同兩警進入屋內，責怪他不該吸毒，並請員警將兒子上銬帶走，員警表示未查獲毒品不能上銬，方因此遷怒員警，破口大罵三字經，侮辱員警，直至檢方訊問，他才坦承應該是酒醉了，台南地院認他犯侮辱公務員罪，處拘役50日，可上訴。

方2014年間因強盜案件，經台南地院判處3年10月徒刑確定，2016年10月5日縮短刑期假釋出監付保護管束，2017年10月2日保護管束期滿。5月28日下午2時11分，他在新市區住處，見吳、陳兩警到場調查父親舉發他施用毒品案件，心生不滿，以「X你娘臭X巴」等語，當場侮辱到場依法執行職務兩名警員。

法官勘驗員警在現場處理時的錄影光碟，方父帶同員警進入屋內時，方由床上坐起，期間父親責怪他不應施用毒品，並請員警立即將他上銬，員警態度和善，並表示未查獲毒品不能上銬。直至員警進入屋內時，他才突然辱罵員警。

方經檢察官訊問時，始終否認犯行，僅在檢察官詢問終結前供稱「我如果有罵警察，應該是酒醉時，他們敲門我罵的，我承認。」。

台南地院審酌，方僅因其父親舉發被告施用毒品，竟心生不滿，轉而向陪同的員警，於執行職務時，出言辱罵，損及公務員執行職務的尊嚴，很不應該，且犯後態度不佳，及有毒品、傷害前案紀錄等一切情狀，量處拘役50日，可易科罰金。

方姓男子遭舉發施用毒品，善化分局兩員警到場查處時，方竟破口大罵三字經，侮辱員警，台南地院認他犯侮辱公務員罪，處拘役50日，可上訴。圖／本報資料照
方姓男子遭舉發施用毒品，善化分局兩員警到場查處時，方竟破口大罵三字經，侮辱員警，台南地院認他犯侮辱公務員罪，處拘役50日，可上訴。圖／本報資料照

毒品 公務員 吸毒

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